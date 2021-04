Sîmbătă, 17 aprilie, în jurul orelor 16.16, Secția de Poliție Burdujeni a fost sesizată de către o femeie cu privire la faptul că pe strada Privighetorii, autoturismul i-a fost avariat de către o altă mașină condusă de o persoană, posibil sub influența băuturilor alcoolice.

A fost identificată apelanta care a relatat verbal faptul că în timp ce se afla la balconul locuinței sale, a observat un autoturism care i-a acroșat vehiculul ce era parcat pe strada Privighetorii, iar conducătorul auto e posibil să se afle sub influența băuturilor alcoolice.

În continuare, pe strada Privighetorii a fost identificat autoturismul indicat de apelantă iar în interiorul acestuia a fost identificat un bărbat în vârstă de 44 ani din Mun. Suceava care a fost recunoscut de către apelantă și care a recunoscut că a condus mașina în cauză.

Bărbatul a fost testat la sediul Poliției Mun. Suceava cu aparatul etilotest rezultând o alcoolemie de 1,08 alcool pur în aerul expirat, fiind condus la UPU Suceava pentru recoltarea de mostre biologice, unde, în prezența medicului de gardă, a refuzat prelevarea.

A fost întocmit proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „refuzul de prelevare de mostre biologice”.