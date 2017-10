Este deja binecunoscut in lume faptul ca Romania are femei frumoase. Pentru a o alege insa pe cea mai frumoasa dintre cele mai frumoase, cea care ne va reprezenta tara la Las Vegas, in cadrul competitiei Miss Universe 2017, va avea loc un casting la Bucuresti, in doar cateva zile.

Astfel, pe 20 si 21 octombrie 2017, incepand cu ora 11, la Premier Palace Spa Hotel se vor aduna frumoasele din intreaga tara sa defileze in rochii elegante de seara, dar si in costume de baie, in incercarea de a convinge juriul ca merita sansa de a reprezenta Romania in cadrul competitiei internationale Miss Universe 2017, care va avea loc in Statele Unite ale Americii.

Atat fetele familiarizate cu astfel de concursuri, dar si cele care incearca pentru prima data emotiile unei astfel de experiente, sunt asteptate in Bulevardul Ghencea nr.134, la Premier Palace Spa Hotel, daca indeplinesc urmatoarele conditii: au intre 18 si 28 ani si o inaltime minima de 1,65 m. Nu este relevant pentru acest casting daca au sau nu operatii estetice. Este necesar sa aiba la ele pantofi cu toc, rochie de seara si costum de baie.

Cele 30 de finaliste selectionate in urma castingului vor participa la Miss Universe Romania 2017, care va avea loc pe 1 noiembrie 2017.

Norocoasa castigatoare a finalei Miss Universe Romania 2017 ne va reprezenta tara la Las Vegas, Statele Unite ale Americii in data de 26 noiembrie 2017, in cadrul celei mai importante competitii de frumusete din lume, Miss Universe.

In fata a peste 500 de milioane de telespectatori din intreaga lume, romanca desemnata Miss Universe Romania va avea sansa de a castiga marele premiu de 100.000 de dolari si de a cuceri inimile tuturor.

Mai multe detalii gasiti aici: Miss Universe Romania.

Castingul este gazduit de Premier Palace Spa Hotel