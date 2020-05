Sia, în vârstă de 44 de ani, susține că „a amețit” și „s-a înroșit” toată atunci când Harry Styles, în vârstă de 26 de ani, a flirtat cu ea.

Cântăreața i-a povestit întreaga întâmplare, în cadrul unui interviu, prietenului ei Eddie Benjamin. „Acest mic șmecher are câteva mișcări bune, are stil. M-a prins și pe mine când aveam în jur de 35 de ani iar el vreo 21. Țin minte că am amețit.”, a spus Sia, potrivit contactmusic.com.

Eddie i-a răspuns: „Asta mi se pare extraordinar. Poate este doar o persoană care flirtează mult.”

Sia a adăugat repede: „Nu, nu, am auzit asta și de la multe alte fete. Are mișcări fine, pentru că este un tânăr încântător și șarmant. Dar am simțit, cu siguranță, cum m-am înroșit toată.”

În altă ordine de idei, la începutul acestui an, Sia dezvăluia că a adoptat un copil și că a ales să fie singură tot restul vieții sale, dar că se simte atrasă sexual de DJ Diplo, așa că i-a trimis un mesaj pentru a-l întreba dacă este dornic de o relație „fără niciun fel de obligație”. Ea a spus într-un interviu pentru revista GQ: „Mare parte din timpul pe care noi îl petrecem împreună, încercăm să nu facem sex, de frică să nu ne stricăm relația profesională. Dar el este super-sexi. Anul acesta i-am trimis un mesaj: ‘Hei, ascultă, ești unul dintre cei aproximativ cinci oameni de care sunt atrasă fizic, așa că, acum, am decis să fiu singură tot restul vieții mele și tocmai am adoptat un băiat, nu am timp pentru o relație. Dacă ești interesat să facem sex, anunță-mă.!’”

Sia nu a dat mai multe detalii despre adopție și nici nu a precizat dacă Diplo i-a acceptat oferta.

La scurt timp după declarațiile cântăreței, Diplo a spus că „apreciază relația” pe care o are cu Sia prea mult pentru a dezvălui dacă a acceptat sau nu propunerea acesteia. Întrebat despre propunerea ‘indecentă’ a Siei, Diplo a spus pentru PeopleTV: „Nu comentez asta. O iubesc de mor și apreciez prea mult relația noastră.”

Diplo a mai spus că nu avea idee că Sia a vorbit despre mesajele pe care ei le-au schimbat, însă nu s-a arătat surprins, având în vedere că artista „face mai mereu ce vrea”. „Face mereu ce vrea. Este spontană și nebună, o ador pentru asta.”, a spus Diplo.