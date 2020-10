Pe scenă dau totul, iar show-urile lor sunt legendare. Au lansat, de-a lungul carierei, hituri precum „Walk This Way“, „Love In An Elevator“ şi „Janieʼs Got a Gun“, însă în viaţa reală Steven Tyler şi Joe Perry, solistul, respectiv chitaristul trupei Aerosmith, nu se pot suferi, potrivit click.ro.

Pe scenă au o chimie incredibilă şi seduc mulţimile de fani. La fel şi în videoclipuri, dar, atunci când cade cortina lucrurile se schimbă radical. Neînţelegerile dintre Steven Tyler şi Joe Perry au început cu câteva decenii în urmă, la scurt timp după ce trupa Aerosmith a devenit celebră, iar cei doi muzicieni au căpătat porecla „Siamezii toxici“. De ce? Pentru că luau cantităţi uriaşe de droguri. Orice fel de droguri. „Ajunsesem într-un punct periculos, în care ne permiteam orice viciu. Aveam vile, aveam Ferrari, aveam saci fără fund… cu droguri. Încotro o iei, de aici?“, declara într-un interviu Tom Hamilton, basistul trupei.

