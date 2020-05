În seara zilei de miercuri, 20 mai, sicriul cu trupul neînsuflețit al Arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, ÎPS Pimen, a fost despus la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou.

Moldovan, Flutur și Lungu au depus buchete de flori la sicriul IPS Pimen

Cortegiul funerar a fost asteptat la intrarea în lăcașul de cult de zeci de preoți și credincioși cu buchete de flori în mâini care au venit să-și ia rămas bun de arhiepiscopul lor, ierarhul căruia i se datorează revenirea în țară a Regelui Mihai I după 45 de ani de exil. Printre credincioși s-au aflat prefectul Alexandru Moldovan, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, primarul Sucevei, Ion Lungu, secretarul Ioan Ciutac.

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a transmis că cei care vor dori să-și ia rămas bun de la Arhipăstorul lor sau să participe la slujba înmormântării, care va avea loc vineri, de la ora 12:00, sunt rugați să respecte măsurile și îndrumările specifice acestei perioade.

„Îi rugăm pe preoți și pe credincioși să fie înțelegători și conștienți de faptul că spațiul este unul limitat, astfel încât va fi posibil să apelăm la o restrângere a accesului atât pe durata depunerii trupului neînsuflețit, cât mai ales în timpul slujbei de înmormântare a Părintelui Arhiepiscop Pimen.

Nădăjduim că, la pomenirea ce se va face la 40 de zile de la trecerea sa la cele veșnice, situația să fie cu mult îmbunătățită și restricțiile vor fi reduse, astfel încât să avem posibilitatea cu toții de a cinsti așa cum se cuvine pe acest vrednic Arhipăstor al Bisericii lui Hristos din Moldova”, se arată într-un comunicat de presă al Arhiepiscopiei.