Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, ÎPS Pimen, va fi condus, astăzi, pe ultimul drum, înaltul ierarh urmând să fie înmormântat la Mănăstirea Sihăstria Putnei. Slujba de înmormântare va fi oficiată începând cu ora 12:00, la Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou din Suceava. Sicriul cu trupul neînsuflețit al înaltului ierarh este depus în biserica mănăstirii, fiind „îngropat” în flori. Sicriul este acoperit cu Drapelul României. La înmormântare sunt așteptați să participe sute de suceveni, pentru care în incinta mănăstirii au fost stabilite exact locurile în care se vor așeza pentru a păstra distanța unul față de celălalt.

Slujba de înmormântare a ÎPS Pimen, care va avea loc vineri, va fi oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie și Înaltpreasfințitul Părinte Teofan.

Arhiepiscopul ÎPS Pimen a murit în noaptea de marți spre miercuri, la Institutul Matei Balș din București.