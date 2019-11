Europarlamentarul PNL, Siegfried Mureșan, consideră ca Suceava și întreaga Bucovină vor înflori în momentul în care guvernarea PNl va face autostrada Moldovei. Prezent astăzi la Suceava și Sucevița, Siegfried Mureșan a declarat ca PSD nu a vrut și nici nu va vrea să facă Autostrada Moldovei fiindcă preferă să îi țină pe moldoveni în sărăcie. “De aceea i-am îndemnat astăzi pe colegii mei primari și aleși locali din județul Suceava să vorbească cu fiecare locuitor din orașul, comuna și satul lor și să le spună următorul lucru: Guvernul PNL va avea ca prioritate constructia autostrăzii în Moldova.

După construcția autostrăzii, vor veni și investitorii în regiune care vor crește veniturile în toate județele Moldovei”, a spus europarlamentarul PNL.

El a spus ca a venit in judetul Suceava la invitatia liderului liberalilor suceveni Georghe Flutur, impreuna cu care are permanent discutii despre proiectele care pot fi promovate pentru dezvoltarea Bucovinei. “Am venit azi din nou în județul Suceava fiindcă m-a invitat domnul președinte Gheorghe Flutur. Ne întâlnim des avem un schimb permanent de opinii mereu când este ceva în Parlamentul European care are impact influențe asupra Bucovinei, asupra Sucevei. De aceea când președintele Flutur m-a invitat în județul Suceava am venit imediat și primul mesaj care l-am transmis la întâlnirile pe care le-am avut la Sucevița și la Suceava a fost să mulțumesc colegilor din PNL pentru toată munca pe care au depus-o în campania de succes pentru alegerile europarlamentare și acum în campania pentru realegarea președintelui Klaus Iohannis.

Europarlamentarii PNL formează astăzi cea mai puternică delegație pe care a avut-o vreodată un partid românesc în PE. Avem mai multe funcții de conducere de cât a avut oricând vreun partid românesc președintele comisie de industrie, vicepreședintele comisiei de agricultură, vicepreședintele comisiei de mediu toate acestea pentru a face lucrurile concrete pe care le așteaptă românii. Tema principală pe care am discutat-o astăzi în județul Suceava a fost cum sumplificăm absorbția de fonduri europene și cum aducem cât mai multe fonduri europene aici acasă. Și eu am spus aici următorul lucru președintele Gheorghe Flutur, primarul Sucevei Ion Lungu alături de alți primari liberali, Emil Boc la Cluj, Ilie Bolojan la Oradea președinți de Consilii Județene la Sibiu si Brașov și în alte zone ale țării sunt exemple vii că se pot atrage fonduri europene și se pot construi lucruri concrete pentru oameni. Ce ne-a lipsit în ultimii ani a fost un guvern liberal un guvern capabil să facă la nivel național lucrurile pe care președintele Flutur le face pentru județul Suceava. Avem 10,8 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020 pentru mari proiecte de infrastructură adică pentru autostrăzi. Sunt bani pentru Autostrada Unirii, pentru autostrada care să lege Tg. Mureș de Iași, sunt bani ca să legăm Suceava cu o autostradă spre București, sunt bani pentru Brașov Comarnic, pentru Sibiu -Pitești. Pentru toate aceste autostrăzi avem nevoie doar de două lucruri: de un guvern liberal capabil să atragă aceste fonduri și de voci puternice de aici de la nivel local care să spună la București cât de importante sunt aceste proiecte. Și așa cum face Gheorghe Flutur și echipa sa pentru Suceava așa vrem ca începând de anul următor să avem voci liberale puternice în toată Moldova pentru ca împreună să reușim să aducem autostrada încoace. Autostradă înseamnă investitori, autostradă înseamnă turiști, autostradă înseamnă dezvoltare, autostradă înseamnă locuri de muncă și autostradă înseamnă creșterea salariilor pentru actualii angajați. De aceea prioritate zero a europarlamentarilor PNL în PE este ca și în următorii ani să avem fonduri europene pentru autostrăzi. Diferența va fi că punând un guvern liberal, acest guvern va și aduce banii și autostrada va putea să fie construită”, a declarat Siegfried Mureșan.