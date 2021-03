Societatea de investiții financiare recunoscută în piața de capital ca cea mai dinamică în ultimii 10 ani a primit avizul ASF pentru schimbarea denumirii

În premieră, o societate de investiții financiare își schimbă denumirea și se aliniază noii legislații privind fondurile de investiții alternative, în cadrul european. EVERGENT Investments este noul nume sub care funcționează compania cu cea mai mare capitalizare dintre toate societățile de investiții financiare listate la BVB (1,385 miliarde lei). În ultimii 10 ani, compania a avut o dinamică susținută de creștere, rata compusă a randamentului fondului fiind de 9,23%, cu 1,77% mai mare decât randamentul mediu obținut de toate celelalte fonduri de acțiuni din România*.

Schimbarea denumirii subliniază performanțele ultimilor 10 ani. Un model de business performant, calitatea managementului, strategia aplicată pe portofolii și o cultură organizațională solidă sunt factorii care au contribuit la acest succes.

“Suntem convinși că performanța ultimilor 10 ani, stadiul actual de dezvoltare al companiei și mai ales investițiile făcute pentru a genera valoare pe termen lung se vor reflecta și evidenția mult mai bine într-o noua identitate, un nou nume. EVERGENT Investments ne poziționează corect în mediul investițional din România și în regiune, în special pe piața de capital, dar și pentru dezvoltarea de noi afaceri.

Ne-am definit astfel misiunea în fața acționarilor, apoi am urmărit cu perseverență să aplicăm strategia și politicile necesare. Cel puțin în ultimii 10 ani, am generat o rată medie anuală de apreciere a valorii pentru acționarii noștri de 13,2%, compusă din dividende încasate de aceștia și creșterea activelor din spatele acțiunilor pe care le dețin. Ne-am definit obiectivul de a fi lideri pe piața românească de capital, pentru a genera beneficii pentru toți stakeholderii, fiind în asentimentul investitorilor și angajaților noștri. Pentru a ne atinge scopul, ne bazăm pe valori ca responsabilitate, inovație, performanță, diligență în acțiune și modul în care ne depășim limitele pentru a fi mai buni. Valorile noastre sunt bine înrădăcinate în cultura noastră organizațională, acestea ne ghidează, atât la nivel personal, cât și în strategia de business. Echipa noastră este formată din oameni talentați și perseverenți, care împărtășesc aceleași valori, ce au devenit avantajele noastre competitive și au generat performanță. Datele publice atestă că suntem cea mai valoroasă companie de investiții financiare din România în ultimii 3 ani, cu o capitalizare la zi de 1,385 miliarde lei. Sunt încântat să vă amintesc că ultimii 10 ani am acordat acționarilor noștri dividende în echivalent de peste 150 milioane de euro, în timp ce am dublat activele administrate până la 2,2 miliarde lei.

Filozofia noastră investițională se traduce prin a construi în mod continuu, pentru a valorifica idei și oportunități, pentru a genera performanță pe termen lung. În mod concret, strategia EVERGENT Investments a vizat în primul rând creșterea performanței portofoliul listat, cu cei doi piloni ai săi, financiar-bancar și energetic-industrial, care a devenit sursa principală de profit și de resurse pentru noi investiții. Având vânt în pânze de la actualul Consiliu de administrație, profitând de expertiza si experiența recunoscută a membrilor săi, am început și continuăm curajos investiții de tip private equity în special în agribusiness și real-estate. Nu în ultimul rând, am reușit să extragem valoare, resurse importante, chiar și din portofoliul neperformant moștenit din privatizare, în ciuda faptului că activitatea pe acest portofoliu este mai puțin o prioritate managerială.

Modelul nostru creează continuu cash flow pozitiv, ceea ce ne permite să investim mai departe în creșterea companiei și să avem o politică predictibilă de dividend și programe de răscumpărare anuale în avantajul acționarilor.

Am reușit să încheiem cu succes anul 2020, un an cu multiple provocări. Rezultatul net neauditat de 56,08 milioane lei, format din profit net și câștig net reflectat în rezultatul reportat este cu 44% mai mare decât cel bugetat, ceea ce validează soliditatea modelului nostru de business și în condiții extreme. De asemenea, nivelul investițiilor de 174 milioane lei în 2020 a depășit cu 66% nivelul bugetat. Toate aceste rezultate, pe lângă transparența cu care am obișnuit piața, o guvernanță corporativă consolidată în timp, preocuparea pentru performanță și nu pentru conflicte, au condus la creșterea interesului investitorilor pentru acțiunea (SIF2) EVER și în consecință, la creșterea valorii acțiunii cât mai aproape de VUAN (2,1 lei la 30 ian 2021), prin reducerea discountului de tranzacționare.

Altfel spus, ne dorim ca valoarea și performanța activelor noastre să fie recunoscute prin valoarea companiei în piață, acesta fiind și obiectivul nostru principal.

În final, păstrând tradiția bourului moldovenesc și simbolistica taurului din piețele în creștere, mergem mai departe, la un nou nivel, cu un nou avânt, sub semnul unui simbol distilat și încoronat cu nestemate prețioase, care nu sunt altceva decât oamenii noștri care lucrează pentru a transforma ideile în oportunități și pe acestea în performanță.” a declarat Claudiu Doroș, Director General EVERGENT Investments.

EVERGENT Investments reflectă o companie de investiții dinamică și inovatoare, care valorifică oportunitățile și care va continua să pună accent pe responsabilitate investițională și realizarea de randamente constante și consistente pentru acționarii săi. Recunoscută pentru strategia investițională robustă, compania intră într-un amplu proces de schimbare de nume și imagine consolidându-și poziția de lider pe piața românească de capital.

“În viziunea noastră, succesul companiei este definit ca succesul acționarilor noștri. Abordarea din această perspectivă ne-a determinat să căutăm noi orizonturi, să ne dezvoltăm continuu, să ne rafinăm tacticile și strategia astfel încât să optimizăm modelul de business.

Schimbările mediului în care operăm au determinat unele schimbări și în structura portofoliului nostru.

În acești ani, am explorat sectoare care nu erau pe radarul multor investitori instituționali. Peste 75-80% dintre direcțiile strategice pe care le avem în derulare, nu existau în urmă cu 10-15 ani. Am inaugurat cu succes demonstrat investițiile în private equity, un element diferențiator.

Am abordat o strategie pe termen lung și suntem deschiși noilor inițiative, valorificând oportunist diverse inițiative.

Am investit peste 400 milioane de euro în 3 mari clase de active:

acțiuni cotate,

acțiuni necotate, în particular private equity

unități de fond și instrumente monetare, generând dublarea valorii activelor în acești ani.

Cei doi piloni de bază ai portofoliului nostru asigură stabilitatea fluxurilor de dividend. În cadrul lor au loc frecvente reechilibrări intra-sectoriale în funcție de semnalele provenite din analiza continuă a indicatorilor fundamentali, de sentiment și a analizei tehnice.

Pentru că performanța portofoliului listat este în mod constant peste medie, am generat un efect amplificat asupra rentabilității și a profitabilității pe termen lung. Astfel, în perioada de 10 ani între 2010 și 2020 am generat un randament mediu compus de 9.2% anual, o performanță în sine, mai ales în comparație cu randamentul mediu al tuturor fondurilor de equity din România, care a fost de 7.5%. Pentru un manager de fond, generarea unui alfa pur de 1.7% (9.2-7.5) este un prilej de deosebită satisfacție. Pentru acționari, acest randament este o dovadă a unor alegeri înțelepte de expunere pe fondul nostru. Alfa este un termen folosit în finanțe și investiții pentru a indica performanța unei strategii sau a unui manager de fond peste randamentul pieței sau al industriei în general. Alfa reprezintă perfomanța demonstrată.

În concluzie, noua denumire EVERGENT Investments redă cine suntem astăzi, o echipă de oameni talentați, experți în domeniile lor, procese investiționale testate, tactici diverse, oportunități valorificate, strategie performantă, de fapt o companie de investiții solidă și puternică ce se aliniază cu așteptările investitorilor, dar și a comunității din care facem parte.”, a declarat Cătălin Iancu, Director General Adjunct EVERGENT Investments.

Sloganul “DRIVE FOR PERFORMANCE” exprimă un avânt continuu, de anduranță al echipei de profesioniști ce valorifică abordarea precisă, riguroasă, inteligentă și creativă în strategiile de business, pentru a genera performanța. Logo-ul a fost creat sub inspirația conceptului de forță a oportunităților fiind reprezentat grafic de o metamorfoză a două simboluri puternice: taurul specific piețelor financiare și bourul Moldovei, emblema provinciei istorice în care s-a născut societatea.

Echipa de management a primit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din februarie votul de încredere al investitorilor, fiind aleși ca membri ai Consiliului de administrație Ceocea Costel, Ciorcilă Horia, Doroș Liviu Claudiu, Iancu Cătălin-Jianu-Dan și Radu Octavian-Claudiu.

De asemenea, Claudiu Doroș și Cătălin Iancu au fost aleși în funcțiile de Președinte, respectiv Vicepreședinte ai boardului EVERGENT Investments.