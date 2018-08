Indiferent daca esti unul dintre cei ce crede in horoscop si in puterea zodiei de a influenta caracterul uman sau chiar daca vezi zodiacul doar ca pe un instrument astrologic, astazi iti vom prezenta 3 lucruri absolut impresionante despre acesta, pe care majoritatea oamenilor nu le stiau.

1. Presedintii Americii organizeaza campanii dupa horoscop

Un studiu al oamenilor de stiinta americani dezvaluia in 1988 ca intregul mandat al lui Ronald Reagan s-a bazat in mare parte pe prevederile insemnului zodiacal. De asemenea, prima doamna Reagan a recunoscut ca isi organiza evenimentele publice in functie de semnele astrologice. Aceasta urmarea zodiacul si chiar avea specialisti care ii confirmau cand ar fi momentul sa vorbeasca in public si ce ton sa foloseasca in functie de fazele lunii.

2. Horoscopul a prevazut viitorul lui Hitler!

Desi nimeni nu avea de unde sa stie care ii va fi menirea si unde isi va afla sfarsitul, un astrolog extrem de apropiat lui Hitler i-a prevazut in 1924 functia de Fuhrer. Specialista Frau Elsbeth Ebertin a considerat ca in functie de data nasterii a lui Hitler acesta este predestinat unei functii de leader. De altfel, specialistii astrologici din al Doilea Razboi Mondial spun ca si Hitler de baza adesea pe horoscop.

3. Semnul zodiacal poate sa-ti influenteze nu doar caracterul, ci si aspectul fizic!

Astrologii cred ca zodiacul are destul de multe de spus si despre cum vei arata, iar rationamentul lor este unul simplu. Valurile oceanului sunt formate in functie de faza lunii. Corpul omenesc este compus din 90% apa, asa incat faza in care se afla luna poate influenta destul de mult si modul in care este compus corpul nostru.

Spre exemplu, spun ei, gemenii sunt cei care au oase fragile, scorpionii sunt oameni cu musculatura foarte bine dezvoltata, iar sagetatorii au picioare mai lungi si mai bine facute.

