În perioada septembrie – octombrie 2018, poliţiştii de prevenire din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, împreună cu poliţiştii de ordine publică şi cei din cadrul secţiilor şi posturilor rurale de poliţie, desfăşoară activităţi de informare a cetăţenilor cu privire la măsurile de autoprotejare necesare pentru a nu deveni victimele hoţilor de produse agricole de pe câmp.

În perioada 15 – 22 septembrie, polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii și cei din mediul rural au desfășurat activități de informare, fiind prezenți la evenimente sociale de amploare organizate pe raza județului, pentru promovarea recomandărilor preventive.

Având în vedere faptul că a început campania de recoltare a culturilor de toamnă, furturile de produse de pe câmp constituie în această perioadă o prioritate a poliţiştilor, cu precădere în mediul rural.

Astfel, pe lângă activităţile de prevenire şi responsabilizare desfăşurate de poliţiştii din cadrul Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, conducerea inspectoratului a dispus ca poliţiştii structurilor de ordine publică şi investigaţii criminale, împreună cu cei din cadrul posturilor de poliţie comunale să intensifice acţiunile de control în locurile şi zonele predispuse comercializării bunurilor sustrase, precum pieţe, târguri şi centre de colectare a fructelor şi legumelor de sezon, pentru verificarea legalităţii provenienţei produselor agricole.

Totodată, poliţiştii suceveni desfăşoară activităţi specifice de patrulare în zonele cu terenuri agricole, în vederea prinderii şi descurajării potenţialilor infractori, precum şi a informării proprietarilor asupra necesităţii adoptării unor măsuri de supraveghere a culturilor.

De la începutul acestui an au fost sesizate 20 de furturi de culturi agricole. Odată cu începutul toamnei se remarcă însă o creștere a acestui gen de fapte, doar în perioada 10 – 14 septembrie fiind sesizate 3 infracțiuni.

La 14.09.2018, ora 19.28, polițiștii Secției 10 Poliție Rurală Gura Humorului au fost sesizaţi prin SNUAU 112, de către un bărbat de 39 de ani, din comuna Drăgoiești, despre faptul că i-au fost sustrase mere, din pomi fructiferi.

În timpul deplasării spre eveniment, polițiștii au identificat trei atelaje hipo încărcate cu saci cu mere care se deplasau pe drumul județean din localitatea Drăgoiești. S-a procedat la legitimarea persoanelor care conduceau atelajele hipo și întreaga cantitate de 1,41 tone de mere, depozitate în 47 saci din rafie, a fost recuperată.

S-a întocmit dosar penal privind infracţiunea de „furt”.

De asemenea, polițiștii Secţiei 13 Poliţie Rurală Bălcăuţi au fost sesizaţi prin SNUAU 112 de către un bărbat de 53 de ani, din municipiul Suceava, despre faptul că, persoane necunoscute au pătruns pe terenul său cultivat cu cartofi de unde au sustras o parte din recoltă.

În urma cercetărilor s-a stabilit că susnumitul deţine o suprafaţă de 20 hectare teren arabil pe raza comunei Bălcăuți, din care, în anul agricol 2018, 3 hectare au fost cultivate cu cartofi.

În perioada 10-14.09.2018, interval în care partea vătămată nu şi-a verificat cultura, persoane necunoscute au pătruns pe terenul său de unde au sustras cartofi de pe o suprafaţă de aproximativ 10 ari.

S-a întocmit dosar penal privind infracţiunea de „furt calificat”.

La 10.09.2018, ora 14.10, polițiștii Postului de Poliţie Păltinoasa au fost sesizaţi de către un bărbat de 40 de ani, din comuna Păltinoasa, despre faptul că două persoane i-au sustras porumb din lanul său.

În urma cercetărilor s-a stabilit că la 10.09.2018, ora 14.00, aflându-se în trecere prin zona lanului său, a observat două persoane din aceeaşi localitate care îi sustrăgeau porumb şi încărcau în atelajele hipo astfel că a sesizat Poliţia.

În satul Capu Codrului, în apropierea magazinului „La Boşca” au fost identificaţi doi bărbați de 42 și 54 de ani, ambii din comuna Păltinoasa, ce aveau încărcat în atelajele hipo o cantitate de porumb.

Fiind întrebaţi de provenienţa porumbului aceştia au recunoscut că l-au sustras.

Cantitatea de porumb sustrasă a fost cântărită şi predată persoanei vătămate.

S-a întocmit dosar penal privind infracţiunea de „furt”.

Întrucât în cele mai multe cazuri autorii furturilor de acest tip sunt persoane fără surse de venit, angajate ca şi zilieri de către agricultori, pentru a nu deveni victimele hoţilor, poliţiştii vă sfătuiesc să ţineţi cont de următoarele recomandări:

Asigurați paza culturilor sau apelaţi la câini de pază, deoarece hoţii profită de faptul că terenurile şi culturile agricole nu sunt supravegheate corespunzător.

Nu angajaţi lucrători zilieri atâta timp cât aceştia nu prezintă încredere sau nu îi cunoaşteţi.

Nu lăsaţi pe câmp produsele agricole recoltate, întrucât hoţii profită în timpul nopţii sau în zilele libere de această stare de fapt şi pot acţiona nestingheriţi;

Nu achiziţionaţi produse agricole de la vânzători ocazionali, la preţuri mult mai mici decât preţul pieţei, deoarece există posibilitatea ca aceste produse să provină din furturile de sezon!