Fostul subprefect al județului, Silvia Boliacu, a fost numit în funcția de director executiv interimar al Direcției de Sănătate Publică Suceava. Boliacu o înlocuiește astfel pe dr. Lăcrămioara Grădinariu. Silvia Boliacu a fost subprefect de Suceava din martie 2017 până în decembrie 2019, după care a revenit la Consiliul Județean pe postul de auditor superior. Zilele trecute Ministerul Sănătății a solicitat Consiliului Județean acordul pentru detașarea Silviei Boliacu la DSP Suceava iar astăzi a fost numită în funcția de director executiv.

