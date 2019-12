Economista Silvia Boliacu a rămas fără funcția de subprefect de Suceava, pe care o exercita cu caracter temporar. Hotărîrea privind înlăturarea sa din funcție a fost luată ieri de Guvern. Silvia Boliacu a devenit subprefect în martie 2017, avînd susținerea ALDE. Guvernul Orban nu l-a numit, încă, pe înlocuitorul economistei Boliacu. Înainte de a ajunge subprefect, Silvia Boliacu a fost auditor superior la Consiliul Județean Suceava.

, 8.0 out of 10 based on 1 rating