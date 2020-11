Omul de afaceri Silviu Prigoană a fost invitat marți seara la emisiunea “40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D. Nu s-a eschivat și a răspuns la întrebări despre bani, afaceri, iubire și familie.

Fondator al primei televiziuni de știri din România, businessman, fost deputat, numele lui Silviu Prigoană a fost în atenția publică și prin lungul șir de mariaje și divorțuri de Adriana Bahmuțeanu. În ultima perioadă însă, Silviu Prigoană a fost foarte rezervat în ceea ce privește aparițiile pe scena publică. Mariajul cu Mihaela i-a adus liniștea de care avea nevoie, notează click.ro.

„Sunt pensionar din octombrie 2019. Am avut niște contribuții uriașe la pensii, că eu am contribuit voluntar. Am avut dreptul să mă pensionez cu 10 ani mai devreme. Și era păcat să nu ies la pensie și să nu beneficiez de acea contribuție a mea”, spunea Silviu Prigoană în urmă cu ceva timp. Acum, chestionat de Denise Rifai cu privire la suma pe care o încasează, Prigoană a fost brutal de sincer, potrivit sursei citate: ”32.000 de lei net, plus 5.000 de lei de la Camera Deputaților. Adică am 37.000 de lei, aștept mărirea de 40% așa cum s-au lăudat guvernanții ca să ajung la 47 – 48.000 de lei, cât e cursul euro. Să am 10.000 de euro pe lună ca să dau și eu anunț la matrimoniale «Tânăr pensionar, cu pensie atractivă, aștept ofertele»”.

