Războiul dintre Adriana Bahmuțeanu și fostul soț, Silviu Prigoană, e departe de a se fi terminat. Cei doi au păreri diferite și în ceea ce privește pandemia de coronavirus și retricțiile care s-au impus. La mijloc au picat copiii lor.

Adriana Bahmuţeanu (46 de ani) a pierdut şirul proceselor pe care le-a avut şi încă le mai are cu fostul ei soţ, Silviu Prigoană (57 de ani). În aprile 2019, vedeta tv a primit o lovitură dură din partea justiţiei, atunci când a pierdut custodia celor doi băieţi pe care îi are cu Silviu Prigoană, Eduard (11 ani) şi Maximus (13 ani). Băieţii locuiesc în prezent la tatăl lor, iar Adriana îi poate vedea doar două weekenduri pe lună. Mai nou însă, omul de afaceri acuză faptul că Adriana Bahmuțeanu pune în pericol sănătatea copiilor. Atunci când aceștia merg la mama lor, băieții nu poarta mască, pentru că Adriana nu este de acord cu restricțiile impuse de autorități pe timp de pandemie. “Ei când se întorc de la mama lor, eu îi testez. Știu că ea nu-i lasă să poarte masca. Dar ei au imunitate. Le dau ceapă și usturoi în cantități mari. Noi stăm cu tata în casă, care are 90 de ani, și am vrut să-l protejam pe el, mai mult. Eu, la începutul pandemiei, trei luni am stat închis în casă, cu tata și cu copiii. Am fost bonă, bucătăreasă, spălătoreasă, tot. Acum s-a mai vaccinat lumea. Le fac teste de alea rapide la intrare, la toți care îmi calcă pragul”, a spus Silviu Prigoană în emisiunea Exclusiv VIP de la Prima TV, potrivit sursei citate.

