Ambasadorul Federatiei Ruse, E.S. dl. Valery Ivanovich Kuzmin, consilierul economic dl. Alexandr Evgenevich Tyurin in vizita la SIMEX:

„Felicitam SIMEX pentru calitatea ireprosabila, seriozitate si perseverenta. Acestea sunt doar cateva, dintre atributele SIMEX, care stau la baza succesului in continua ascensiune a mobilei romanesti pe piata rusa si nu numai. Rusii iubesc si isi doresc mobila romaneasca. Rusia doreste relatii economice cu Romania, este deschisa in ceea ce priveste cooperarea in domeniul invatamantului, sportiv, cultural, tehnic si stiintific. Din pacate, inca nu avem un raspuns pozitiv la aceste propuneri din partea decidentilor politici romani….. Speram ca lucrurile sa se dezghete si sa avem parte de relatii reciproc avantajoase pentru romani si rusi. SIMEX este un bun exemplu si pentru alte companii romanesti care, in afara de mobila, produc marfuri de interes pentru piata rusa. SIMEX in frunte cu directorul comercial dl. Gabriel Antoniu Lavrincic, este un bun ambasador al Romaniei in Rusia si spatiu ex-URSS.”

SIMEX cu sediul central in „orasul mobilei” Simleu Silvaniei (Salaj), a devenit un loc insemnat pe harta nationala si internationala a industriei de mobila, este constituit din 4 fabrici de mobila cu actionariat 100% romanesc, care functioneaza fara intrerupere din anul 1947. Traditia unica a mestesugului de mobila romaneasca SIMEX se transmite din generatie in generatie de peste un secol, deocamdata rezista cu succes „valului globalizarii” care are scopul precis de a transforma Romania dintr-o tara producatoare de top intr-o piata de desfacere pentru alte tari.

Noi romanii, am putea face din mobila romaneasca pe plan international exact ceea ce au facut nemtii din masina Mercedes. Mobila romaneasca detine o imagine foarte buna pe piata internationala a mobilei, fara doar si poate mobila romaneasca ar putea deveni un brand mondial de top cu reprezentante in toate tarile lumii din Londra pana la Sydney. Romania ramane una din tarile europene cu o puternica traditie in industria prelucrarii lemnului, fapt demonstrat de cresterea continua a exporturilor in acest sector. Spre exemplu, in toate republicile din ex-URSS, nu degeaba se spune ca fiecare copil sovietic a fost «conceput» intr-un pat cu eticheta «Made in Romania».

Pentru ca acest lucru sa devina realitate, avem nevoie ca factorii de decizie sa se trezeasca din somn, sa constientizeze si sa se implice in sustinerea industriei romanesti de prelucrare a lemnului. Primii pasi importanti ar fi reinfiintarea scolilor profesionale, interzicerea la modul imperativ a exportului de lemn masiv (sunt mai multe tari care practica aceasta metoda cu succes si folos pt tara lor), stoparea taierii padurilor in mod abuziv „pe semnatura la comanda”.

Exportul este cel mai important factor de crestere economica. Dezvoltarea exporturilor romanesti ar genera o adevarata si reala expansiune economica romaneasca pe plan extern care ar duce la redeschiderea si infiintarea multor fabrici noi si implicit la crearea multor locuri de munca. Economia, repectiv exporturile reprezinta bunastarea, oxigenul, fericirea unei tari. Fara exporturi nu avem banii nostri in tara. Fara o economie sanatoasa nu avem Sanatate, Educatie, Aparare, Dezvoltare etc.

Rusia care este cea mai intinsa tara din lume avand suprafata cat planeta Pluto, ca si marime Rusia este de 2 ori cat SUA, de 4 ori cat UE, de 48 de ori cat Germania, de 128 de ori cat Anglia. Indiferent in ce directie invartim globul pamantesc ne lovim de Rusia care este singurul stat din lume inconjurat de 12 mari, avand hotar cu 16 tari. Rusia si America sunt despartite doar de 4 km. Suprafata Siberiei reprezinta 9% din uscatul Terrei.

Pe langa piata rusa, Romania trebuie urgent sa recucereasca pietele internationale pierdute dupa revolutie: Asia, China, America Latina, Africa, Tarile Arabe, unde tara noastra a fost un mare jucator prin exporturi de la chibrituri, textile, incaltaminte, mobila, la tractoare, camioane, si locomotive.