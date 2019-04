In perioada 09 – 14 aprilie 2019 compania romaneasca SIMEX expune noul brand de mobila „MOOD” la Salonul International de Mobilă „Salone Milano 2019”. Expoziția este considerata a fi cea mai mare din lume unde se da tonul in „moda mobilei”, se desfasoară în complexul expozitional „ISALONI” din Rho, Milano, Italia.

Brandul de mobilă românesc „MOOD” devenit deja brand internațional de succes, se prezintă în România la scurt timp după lansarea sa la Expozițiile Internaționale de la Koln și Budapesta, unde a fost un succes internațional care s-a reflectat în colaborări pe o rază lungă, din UE până în India. MOOD by SIMEX este conceput sub semnătura cunoscutului designer român Constantin Alupoaei de la studioul IZZI DESIGN BOX din București.

In ultimii cinci ani au avut loc multe schimbari… Lumea in care traim a devenit mai diversificata, cu o usoara tendinta spre modern, cu o cerinta de mobilier de calitate. SIMEX a evoluat astfel incat sa satisfaca aceste nevoi, iar noua identitate reflecta aceasta evolutie. Aceasta evolutie pune in evidenta faptul ca suntem o companie moderna, cu incredere in viitor. Noul brand MOOD intra pe piata cu un portofoliu format din trei familii: Linea, Forma si Edge.

MOOD by SIMEX reprezinta o colectie moderna de mobilier din lemn masiv, din stejar de calitate inalta, conceput pentru pietele din Europa, Asia, Australia. MOOD, ca gama de linie, este un produs modern cu influente scandinave si este executat din lemn masiv, cu precizie, cu linii, forme, design si culori bine definite. Este un program contemporan in imagine, dar foarte modern in detaliu.

SIMEX nu isi propune doar comercializarea produselor pe care le fabrica, ci doreste sa se asigure ca acestea corespund spatiilor in care urmeaza a fi asezate, fiind valorificate la maximum atat designul, cat si finisajele. MOOD by SIMEX – precizie inalta de constructie, alinierea perfecta si desenul minimalist al frezarii definesc produsele din aceasta colectie. Racordarile semirotunde si inclinarile studiate de frezare dau detaliile colectiei MOOD by SIMEX: Simplu si totusi complicat. Desenul ales al materialului, lemnul masiv de stejar, detaliile constructive pun in relief desenul de lemn. Frumusetea materialului se dezvaluie chiar prin aceste inerventii. Prin detaliu aratam frumusetea naturalului.

SIMEX, cu sediul central în „orașul mobilei” – Șimleu Silvaniei, care a devenit un loc însemnat pe harta națională și internațională a industriei de mobilă, este constituit din patru fabrici de mobilă cu acționariat sută la sută românesc, care funcționează fără întrerupere din 1947, ateliere proprii de creație cu designeri specializați, utilaje performante și cei mai buni profesioniști în arta prelucrării lemnului. Deține o largă rețea de distribuție în România, Europa, Rusia, Kazahstan, Tadjikistan, Uzbekistan, Kirghistan, Azerbaidjan, Armenia, Georgia, Ucraina etc.

Tradiția unică a meșteșugului de mobilă românească se transmite din generație în generație de peste un secol, rezistând cu succes „valului globalizării” care are scopul precis de a transforma România dintr-o țară producătoare de top într-o piață de desfacere pentru alte țări. Din pacate, compania SIMEX a ramas ultima fabrica de profil din Romania, care in pofida greutatilor, se incapataneaza sa mearga inainte.

MOOD by SIMEX intentioneaza in viitorul apropiat sa deschida magazine proprii in toate municipiile din Romania si magazine prin parteneriat in Europa, America, Australia si Asia prin care sa promoveze sintagma calitatii „Made in Romania”.

Mobila romaneasca este cunoscuta in Europa, de mai mult de 300 de ani, este frumoasa, naturala, ecologica, rezistenta, «fara varsta» si nobila. Mobila Simex impodobeste interioare de la Kremlin, Sankt Petersburg, Kiev, Astana, Tashkent, Bishkek, Dushanbe, Groznyi, Baku, Tbilisi, Erevan, Palatul Prezidential din Turkmenistan, Palatul Parlamentului din Romania, Castelul Peles si diferite castele si institutii celebre din Europa.