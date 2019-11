Consilierul economic al Ambasadei Federației Ruse în Romania, Alexandr Evgenevich Tyurin, s-a deplasat de la București, să viziteze pavilionul fabricilor românești, prezente la Expoziția lnternațională de Mobilă din Moscova. Cu acest prilej el a declarat că „noi rușii, ne bucuram foarte mult să vedem 15 producători români de mobilă prezenți aici în Rusia, în frunte cu brandul SIMEX care este locomotiva mobilei românești și ambasadorul economic al României în Rusia și în multe alte țări. Pentru noi rușii, mobila românească este cea mai frumoasă și de calitate din lume! Pentru mine și mulți colegi din generația mea, mobila românească reprezinta FERICIREA, mă explic, noi am petrecut copilăria cu mobilă românească, am dormit în paturi făcute în România, prin urmare, cea mai fericită perioadă din viața mea este copilăria, care rămâne pentru întodeauna plăcut marcată si asociată cu mobila românească!

Precizez ca această mobilă românească, o avem și azi în casă, chiar după 30-40-50 de ani, arată impecabil, ca și cum ar fi fost produsă ieri, deci, pe lângă eleganță și comfort mobila românească are o durabilitate egală cu oțelul.

Rusia dorește relații comerciale cu România, invităm la Moscova pe toți producătorii români care produc și alte marfuri de interes pentru piața rusă, cum ar fi: textile, încălțăminte, medicamente, produse alimentare, legume, fructe, vinuri, utilaje și mecanică”.