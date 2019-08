Clubul ROTARY SUCEAVA-BUCOVINA va organiza luni, 09 Septembrie 2019, începând cu ora 19:00, a VIII-a editie a evenimentului cultural SIMFONII DE TOAMNA.

Anul acesta, sucevenii vor petrece o memorabila seara de toamna in compania renumitilor artisti de la FILARMONICA NATIONALA ”S. LUNCHEVICI” din CHISINAU dirijor Mihaial Agafita, CAPELA CORALA DOINA dirijor Ilona Stepan, CORPUL DE DANS, solistii Tatiana Costiuc (soprana), Igor Turcan (tenor), Marin Gheras (nai), Eugen Negruta (acordeon) artisti care vor intrepreta arii celebre de muzica clasica.

Spre mijlocul primei luni de toamna, orasul Suceava va vibra pentru cateva ore iar orchestra, corul si corpul de balet vor reuni 120 de artisti de elita. Concertul extraordinar va avea loc pe Esplanada Casei de Cultura a Sucevei, accesul facandu-se doar pe baza de invitatie, incepand cu ora 18.00.

„Daruiti comunitatii impreuna cu Rotary” este mesajul cu care membrii Clubului deruleaza acest proiect si in 2019, dupa extraordinarele ecouri ale primelor sapte editii ale evenimentului.

Organizarea regalului de muzica clasica la Suceava SIMFONII DE TOAMNA, editia a-VIII-a, va fi posibila datorita partenerilor care ni s-au alaturat in eveniment, alaturi de acestia, proiectul fiind sustinut de nume importante din mediul de afaceri local, de autoritatile locale si judetene si de mass-media.

Primele sapte editii ale evenimentului au adus pe scena artistii de la Filarmonica din Botosani in 2012 si 2014, de la Opera Nationala Romana din Iasi in 2013, 2016 si 2018, de la Filarmonica Nationala „Serghei Lunchevici” din Chisinau in anul 2015 si de la Filarmonica George Enescu din Iasi in 2017.

Acest eveniment a ajuns de la statutul de proiect la statutul de eveniment datorita superbului public, datorita sucevenilor care s-au regasit in ceea ce am adus pe scena si ne-au determinat sa fim mai buni cu fiecare an ce trece. Aceasta este normalitatea spre care ne indreptam si pe care ne-o dorim la noi acasa, in Suceava.

Ne bucura foarte mult ca toamna la Suceava este acum asociata cu Simfoniile. Traim cu convingerea ca oricat de mult am incerca sa facem pentru comunitatea din Suceava, nu este suficient, aceasta merita intotdeauna mai mult decat ceea ce putem noi face.

Multumim pentru sustinere, Suceava!

Clubul Rotary este o organizaţie a oamenilor de afaceri şi a reprezentanţilor diferitelor profesii, care asigură servicii umanitare, promovează standarde etice înalte în toate domeniile de activitate şi stimulează relaţiile de bună înţelegere între membrii comunității.