Federația Română de Tenis o felicită pe Simona Halep, cea mai bună jucătoare de tenis din lume, pentru titlul de campioană la Roland Garros – primul pentru tenisul românesc la 40 de ani distanță de cel cucerit în 1978 de Virginia Ruzici – perfomanță care a pus România pe un loc special în istoria tenisului mondial.

Federația Română de Tenis ține să mulțumească Simonei Halep pentru acest moment, unic în istoria tenisului românesc – campioana de la Roland Garros fiind și lidera WTA – și anunță mass-media, precum și milioanele de suporteri care o iubesc pe Simona Halep și care susțin tenisul românesc, că marea noastră campioană revine în România luni, 11 iunie, cu cursa Tarom care ajunge la ora 16.15, urmând a fi întâmpinată de președintele FRT, domnul George Cosac, precum și de ceilalți membri ai Comitetului Director al FRT, ca o veritabilă personalitate, la Salonul Oficial al Aeroportului Internațional „Henri Coandă”.

Comitetul Director al Federației Române de Tenis