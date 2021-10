A fost părăsită de mamă la doar 3 ani și nu și-a văzut tatăl până la 19 ani! Fosta Faimoasă de la „Survivor România 2021”, Simona Hapciuc (31 de ani), are o poveste de viață dramatică, notează click.ro.

“Mama mi-a zis că ea nu m-a vrut, dar că tata m-a vrut și că, din cauza lui, m-a făcut. Mi-a zis și că ea nici acum după atâția ani nu e pregătită să fie mama mea. Pentru fratele meu, Fabian, ea a simțit să fie mamă, dar pentru mine, nu, mi-a zis că nu m-a vrut și că nu mă vrea în continuare. Pe mine m-a crescut bunica, mama tatălui meu. Mama mea a plecat când aveam 2 ani și 8 luni, tatăl meu s-a recăsătorit când aveam 6 ani și a plecat cu cea de-a doua soție și copilul. Eu am rămas în grija bunicilor, iar ulterior doar în a bunicii, deoarece bunicul a murit. Acum, uitându-mă în urmă, trecând peste bătăile din partea bunicii, cred că acela era stilul ei de a ne educa, eu am rămas acolo cel mai mult timp dintre nepoții ei. Tind să cred că datorită ei am rămas pe calea bună, tot educației ei sunt mama care sunt, iar eu mă consider o mamă destul de bună, foarte bună”, a povestit Simona Hapciuc, la Antena Stars, potrivit sursei citate.

După ce a ieșit de sub tutela bunicilor, Simona Hapciuc a trebuit să muncească din greu pentru a se întreține. A fost chelneriță la Iași. Apoi, când a ajuns în Capitală, Faimoasa a ajuns să doarmă pe străzi, în parc, fiind nevoită să se descurce cu doar 3 lei pe zi.

