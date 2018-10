La sediul Palatului Administrativ a avut loc un simpozion organizat de filiala Suceava “Petru Mușat” a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere și dedicat sărbătoririi Zilei Armatei Române, marcată în fiecare an la 25 octombrie. Participanții la eveniment au fost salutați de prefectul județului Suceava, Mirela Elena Adomnicăi, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Niță, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Inspectoratului Județean de Poliție, Inspectoratului Județean de Jandarmi și alți invitați.

