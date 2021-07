Simtel Team, compania românească de tehnologie și inginerie fondată de trei absolvenți de Electronică și Telecomunicații în 2010, face primul pas pe piața de capital prin listarea pe piața AeRO a Bursei de Valori București, sub simbolul bursier SMTL.

Compania a derulat un plasament privat de acțiuni în luna mai 2021, prin care a atras de la investitori 13,7 milioane lei. Fondurile vor merge spre investiții în divizia de energie regenerabilă, tranzacții de tip M&A, dezvoltarea de proiecte fotovoltaice și a unei platforme de monitorizare și operare a stațiilor de încărcare pentru mașinile electrice.

Compania preconizează investiții considerabile în construcția de centrale fotovoltaice în următorii 7 ani și anunță că va folosi mecanismele pieței de capital pentru a se finanța.

Plasamentul privat și listarea au fost realizate cu sprijinul BT Capital Partners, iar ulterior listării Cornerstone Communications va asista Simtel Team în calitate de Consultant Autorizat.

Simtel Team, companie românească de tehnologie și inginerie înființată acum 11 ani de trei absolvenți de Electronică și Telecomunicații, a debutat astăzi, 1 iulie, pe piața AeRO a Bursei de Valori București (BVB). Fondată de Iulian Nedea, Sergiu Bazarciuic și Radu Vilău, compania a devenit în peste un deceniu de activitate lider în România în construcția de centrale electrice fotovoltaice. Simtel Team activează în trei domenii de business: energie regenerabilă, telecomunicații, și automatizare industrială, iar pentru fiecare dintre aceste linii de afaceri livrează proiecte atât în ​​România, cât și în străinătate. Acțiunile Simtel Team se tranzacționează pe piața AeRO a Bursei de Valori București sub simbolul bursier SMTL.

„Listarea Simtel Team la bursă este un moment important nu doar pentru companie, ci și pentru noi, Bursa de Valori București. Povestea Simtel Team este una de succes, o companie antreprenorială fondată de trei absolvenți ai unei facultăți de profil și complexă prin serviciile oferite și domeniile de activitate pe care le aduce sub aceeași umbrelă: energie regenerabilă, automatizări și telecomunicații. Este a 12-a companie care se listează la bursă de la începutul anului, cu o capitalizare cumulată de 300 milioane de euro. Astăzi, încă o dată, Bursa de Valori București demonstrează că este locul potrivit pentru antreprenorii români și pentru susținerea afacerilor lor”, a spus Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București.

„Suntem încântați să marcăm astăzi începutul călătoriei Simtel Team la Bursa de Valori București. Mulțumim tuturor investitorilor care au decis să investească în acțiunile SMTL și în planul nostru ambițios de dezvoltare a afacerii. Împreună cu Sergiu și Radu suntem bucuroși să vedem printre acționari, angajații și partenerii noștri, dar și noi investitori care au decis să aibă încredere în noi cu capitalul lor. De la începutul acestui an, am format o nouă echipă executivă cu o expertiză inegalabilă în afaceri, piețe financiare și de capital, iar obiectivul nostru cheie este să furnizăm cele mai bune rezultate tuturor investitorilor noștri. Deși a trecut doar o lună de zile de la plasamentul privat, am pus deja în practică o parte din planurile propuse acolo: suntem în negocieri avansate cu două companii pentru M&A, am dat startul unei noi linii de business de distribuție echipamente pentru domeniul fotovoltaic cu venituri deja de peste 100.000 euro și lucrăm la dezvoltarea unui parc fotovoltaic de dimensiuni mari. Ne aflăm într-un moment unic, deoarece contextul este favorabil pentru toate liniile de activitate ale companiei noastre și suntem hotărâți să folosim activ bursa pentru a ne dezvolta afacerea atât în România, cât și în străinătate,” a afirmat Iulian Nedea, CEO și cofondator Simtel Team.

Listarea Simtel Team vine după derularea unui plasament privat de acțiuni, la sfârșitul lunii mai 2021, prin care compania a strâns de la investitori 13,7 milioane lei. 154 de investitori individuali și profesioniști au participat la plasamentul privat prin care Simtel Team a vândut 15% din capitalul social, respectiv 1.055.000 de acțiuni la un preț de 13 lei/acțiune. Capitalul strâns de la investitori va susține investițiile companiei în divizia de energie regenerabilă, precum și pentru dezvoltarea subdiviziei de distribuție B2B de componente și materiale necesare în construcția de proiecte de energie fotovoltaică. De asemenea, o parte din capital va fi utilizat pentru tranzacții de tip M&A, iar restul pentru dezvoltarea de proiecte fotovoltaice și a unei platforme de monitorizare și operare a stațiilor de încărcare pentru mașinile electrice. Plasamentul privat și listarea au fost realizate cu sprijinul BT Capital Partners, iar ulterior listării Cornerstone Communications va asista Simtel Team în calitate de Consultant Autorizat.

„Suntem încântați să fim alături de Simtel Team pe drumul finanţării pe piața de capital, prin intermediul Bursei de Valori București. Misiunea noastră la BT Capital Partners a fost să fim întotdeauna alături de companii inovatoare din România și să le sprijinim în planurile lor de dezvoltare. Suntem onorați să facem parte din povestea de succes a Simtel și încrezători că odată cu listarea la Bursa de Valori București compania va beneficia de mecanismele pieţei de capital pentru a continua planurile ambiţioase de creştere”, a declarat Daniela Secară, CEO BT Capital Partners.

„De la prima noastră întâlnire, ne-a fost clar că Simtel Team este o companie perfectă pentru investitorii BVB – fondată și condusă de antreprenori vizionari, recunoscuți în nișa lor, întotdeauna cu un pas înaintea pieței, cu o structură de afaceri diversificată și o dorință puternică de a crește. Dar, mai presus de toate, este o companie care îndeplinește promisiunile și valorifică transparența și comunicarea deschisă. Suntem încântați de planurile ambițioase de dezvoltare ale fondatorilor și așteptăm cu nerăbdare să continuăm colaborarea cu echipa executivă a Simtel pentru a furniza relații cu investitorii la cele mai înalte standarde, de care să beneficieze toți acționarii Simtel” spune Zuzanna Kurek, fondator Cornerstone Communications.

Anterior plasamentului privat, fondatorii companiei au vândut unui număr de 41 de angajați 113.400 acțiuni, la un preț de 0,2 lei/acțiune, pentru a-i recompensa pentru sprijinul oferit în dezvoltarea afacerii. De asemenea, fondatorii au vândut și un număr de 25.200 acțiuni, la un preț egal celui din plasamentul privat, altor 6 acționari. După închiderea plasamentului privat, cei trei fondatori au vândut 5% din capitalul social (352.750 acțiuni) către Pavăl Holding, la un preț egal celui din plasamentul privat. În urma acestor operațiuni, cei trei fondatori Simtel – Iulian Nedea, Sergiu Bazarciuc și Radu Vilău – dețin împreună un pachet de 78% din acțiunile companiei, în timp ce 2% este deținut de angajații Simtel. Restul de 15% din companie este deținut de cei 154 de investitori care au participat la plasamentul privat pentru acțiunile Simtel.

Simtel Team a încheiat anul 2020 cu o cifră de afaceri de 42 milioane lei și un profit net de 3,95 milioane lei, în creștere față de 2019, an încheiat cu un profit net de 1,13 milioane lei. Din cifra totală de afaceri generată în 2020, 69% din venituri au provenit din proiecte în domeniul energiei regenerabile, 28% din proiecte de telecomunicații și 2% din proiecte în domeniul automatizării industriale. Pentru 2021 compania estimează venituri de aproximativ 60 milioane lei și un profit net de 6,3 milioane lei. Veniturile sunt estimate să crească într-un ritm accelerat în următorii cinci ani, atingând 108 milioane lei în 2025 și având o dinamică anuală medie de +21% între 2020 și 2025. Această creștere a veniturilor este susținută în principal de linia de business de energie regenerabilă, care este estimată să crească cu circa 26% anual.

În următorii 7 ani, Simtel Team anunță investiții considerabile în construcția de centrale fotovoltaice pentru clienți din România. Pentru finanțarea acestor proiecte, compania ia în calcul atragerea în mod constant de capital de la investitorii activi pe piața de capital locală, prin majorări de capital sau emisiuni de obligațiuni corporative.