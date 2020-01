Ziua de 24 ianuarie a rămas în istoria românilor ca data la care s-a înfăptuit Unirea Principatelor Române, în anul 1859, la foarte scurt timp după numirea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei și Țării Românești fiind cunoscută şi ca Mica Unire. „Acest eveniment a fost marcat ca în fiecare an şi la Grădinița cu Program Normal nr. 8 Suceava (structură a Ṣcolii gimnaziale „Grigore Ghica Voievod”) din carierul Ițcani prin activități specifice copiilor preşcolari: pictură, modelaj, activități practice. Ṣi-am încins şi-o horă mare …pentru că simțim româneşte !” a declarat ed. Rădăşanu Simona Irina.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating