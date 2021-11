Președintele Uniunii Județene a Sindicatelor „Pro-Educația” Suceava, profesorul Traian Pădureț, dorește reluarea cursurilor față în față, dar numai dacă sînt luate toate măsurile pentru funcționarea școlilor în condiții de siguranță epidemiologică. Liderul sindical a făcut declarația, prin telefon, la Radio Top, după ce ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat că activitățile didactice vor reîncepe luni, 8 noiembrie, iar el rămîne consecvent principiului conform căruia școlile trebuie să funcționeze în format fizic. Decizia finală va fi luată vineri, 5 noiembrie, după consultări cu autoritățile sanitare. Profesorul Pădureț a afirmat: „Vrem, într-adevăr, învățămînt față în față, însă vrem un învățămînt care să ne ofere condiții de muncă sigure pentru sănătatea noastră și a elevilor. În ultima perioadă mor cîteva sute de persoane pe zi, spitalele rămîn fără oxigen medical și apelează la oxigenul tehnic, iar o grămadă de persoane în stare gravă sînt transferate în Polonia, în Germania ori în Ucraina. În aceste condiții, se urmărește începerea școlii face to face? Ministrul Cîmpeanu ar vrea să înceapă școala face to face, funcție de rata de infectare dintr-o anumită zonă și nu de la nivel național. O astfel de decizie ar duce la o discriminare a unora față de ceilalți”. Președintele „Pro-Educația” Suceava a mai spus: „Învățămîntul online are o grămadă de lacune, dar e mai bun decît nimic. Noi, sindicatele, am susținut că și-n această săptămînă de vacanță forțată dată în plus la clasele I-IV, și-n cele două săptămîni forțate date la ceilalți, se putea organiza învățămînt online, că tot era ceva”. Traian Pădureț a adăugat: „Dorim să înceapă școala cu prezență fizică, dar să avem asigurate condițiile de muncă, astfel încît să nu existe nici un risc de îmbolnăvire”. Pe de altă parte, profesorul a declarat că, din informațiile pe care le are, jumătate din personalul din învățămîntul preuniversitar sucevean s-a vaccinat anti-COVID.