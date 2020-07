Într-o intervenție telefonică la Radio Top, președintele Uniunii Județene a Sindicatelor „Pro-Educația” Suceava, profesorul Traian Pădureț, a apreciat că soluția învățămîntului on-line propusă de ministrul Educației, Monica Anisie, începînd de la toamnă, pare una plauzibilă. Ministrul a susținut că situaţia actuală nu permite ca toţi elevii să fie aduşi în clase şi a precizat că vor fi luate în calcul toate scenariile, inclusiv cel al învăţămîntului desfăşurat exclusiv în on-line. Legat de împărțirea copiilor dintr-o clasă, în sensul ca unii să meargă la şcoală şi alţii să urmărească lecțiile în sistem on-line, iar apoi să facă rocada, profesorul Pădureț a spus că ar putea apărea probleme. El a declarat că între cei 10 copii, de exemplu, care ajung într-o sală de clasă, poate fi unul asimptomatic infectat cu COVID-19 și care să transmită virusul altora. Totodată, liderul sindical a arătat că o învățătoare de la o școală din Suceava are probleme de sănătate și nu ar dori să participe la activități directe chiar și cu 10 copii, de teamă să nu contracteze noul coronavirus. Traian Pădureț crede că în caz că se va ajunge la activități directe, una dintre măsurile de protecție ar trebui să vizeze instalarea unui perete despărțitor din plexiglas între cadrul didactic și elevi.

