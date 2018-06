Ședința Comisiei de Dialog Social a județului Suceava s-a desfășurat marți, 5 iunie 2018, la Prefectura Suceava, la solicitarea înaintată Instituției Prefectului de către Sindicatul “Autobuzul” din cadrul SC Transport Public Local SA Suceava, în contextul unor nemulțumiri de natură financiară.

La ședință, au participat prefectul Mirela Elena Adomnicăi, în calitate de mediator, primarul Sucevei, Ion Lungu, însoțit de Ileana Amariei, șef serviciu în Primărie, directorul TPL Suceava, ing. Darie Romaniuc, șeful Inspectoratului Teritorial de Muncă, Romeo Butnaru, Camelia Cocârlă și Mihai Ichim, tot de la ITM, Dinu Ciuc, de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice.

Din partea sindicatului menționat au fost prezenți președintele Mircea Bărbăcariu, vicepreședintele Modest Botușan, Niță Cătălin, cenzor, Vasile Cojoc, secretar.

Sindicaliștii de la TPL au ca revendicări mărirea salariilor cu cel puțin 20%, plățile restante, încă din 2016, în ce privește orele suplimentare, precum și acordarea tichetelor de vacanță. Reprezentanții sindicatului “Autobuzul” susțin că, în prezent, la TPL sunt înregistrate 40000 ore suplimentare efectuate și neplătite, iar conform reglementărilor în vigoare plata acestora ar trebui să aibă loc în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea lor.

Salariații TPL mai sunt nemulțumiți de creșterile prețurilor la toate serviciile și produsele și spun că veniturile realizate de ei nu acoperă cheltuielile cotidiene, iar astfel acumulează datorii. De asemenea, ei au atras atenția asupra stării precare a parcului auto și a condițiilor de muncă.

Sindicaliștii TPL au mai atras atenția că încă nu a fost semnat contractul Colectiv de Muncă, acesta încetând a produce efecte începând cu data de 1 februarie 2018. “De fiecare dată când am încercat să purtăm un dialog cu conducerea societății referitor la o creștere salarială motivația a fost înghețarea prețului la biletul de călătorie pe autobuzele TPL, existența transportatorilor privați ilegali și bugetul insuficient”, s-a menționat.

La finalul ședinței, ca posibilitate de creștere a veniturilor salariaților TPL, pentru a fi plătite orele suplimentare și eventuale majorări salariale s-au avut în vedere doua surse, prima fiind majorarea tarifului de transport de la 2 lei la 2,50 lei, aprobată prin Hotărâre de Consiliul Local, aplicată începând din 4 iunie 2018. A doua sursă ar fi implicarea tuturor instituțiilor cu atribuții de control în respectarea prevederilor legale privind transportul public de persoane, în vederea combaterii evaziunii fiscale.

De asemenea, vor fi inițiate demersuri pentru modificarea OUG 26 din 2013, prin care să fie permisă alocarea de fonduri suplimentare de la bugetele locale.