Aproximativ 50 de reprezentanți ai Uniunii „Pro Educația”, afiliată la Federația „Spiru Haret”, au pichetat luni, la prînz, pe fond muzical, timp de o jumătate de oră, Palatul Administrativ din Suceava, pentru a atrage atenția asupra situației grave în care se află sistemul de învățămînt. Sindicaliștii conduși de profesorul Traian Pădureț purtau pancarte pe care erau scrise revendicările lor. Printre altele, ei solicită debirocratizarea sistemului de învățămînt preuniversitar și elaborarea pachetului legislativ pe educație pînă pe 31 martie.

Sindicaliștii mai vor majorarea costului standard per preșcolar/elev, asigurarea personalului didactic de predare calificat, plata sumelor rezultate din sentințele judecătorești definitive, dar și stoparea violenței în școli.

”Acțiunea noastră vine în completarea acțiunilor declanșate la nivel de federație respectiv Federația Sindicatelor din Educație ”Spiru Haret”, la care suntem afiliați și noi ca Uniune Județeană a Sindicatelor ”Pro Educația” Suceava și Sindicatul Învățământului Universitar Suceava. Am avut mai multe întâlniri la nivel național începând de anul trecut am avut mai multe demersuri la nivel național începând cu 2017. După acest întâlniri doleanțele noastre au rămas nerezolvate. Nu s-a primit nici măcar un semn că ar fi în intenție de a se discuta la nivelș guvernamental. Azi pichetăm Prefectura Suceava în speranța că cineva ne va auzi și de aici”, a declarat Pădureț. Protestatarii au înaintat conducerii Prefecturii lista de revendicări pentru a o trimite la București.