Peste trei sferturi dintre membrii Alianței Sindicatelor din Învățământ Suceava- ASIS, afiliată la FSLI, sunt pentru derularea unei greve de avertisment, premergătoare grevei generale. Membrii ASIS, dar și colegii lor din țară sunt nemulțumiți că profesorilor li se va acorda o majorare salarială de doar 4%. Din decembrie, reprezentanți ai Federației „Spiru Haret”, ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ și ai Federației „Alma Mater”, au pichetat în repetate rânduri Palatul Victoria, solicitând o creștere mai consistentă a veniturilor. Însă, nu s-a schimbat nimic. Ieri, sindicaliștii au pichetat tot fără succes Palatul Victoria, precum și sediile PNL și PSD.

Președintele ASIS, profesorul Giani Leonte, a declarat, la Radio Top, că în cadrul unui referendum, 76% dintre membrii Alianței s-au pronunțat pentru organizarea unei greve de avertisment, ceea ce echivalează cu încetarea activității pentru două ore, iar 62% pentru greva generală. ASIS numără 7.812 persoane.

Liderul sindical a afirmat: „Majorarea de 4% înseamnă o sumă derizorie, de 50-60 de lei în mână pentru un cadru didactic. Este absolut anormal, nelegal și nefiresc. Încă din septembrie 2020 ar fi trebuit să beneficiem de o creștere salarială de 16%. Calendarul de proteste va continua și suntem determinați să mergem până la capăt, fiindcă salariile din învățământ sunt nemulțumitoare. De exemplu, un profesor debutant are un salariu net de 2.300 de lei, în timp ce un profesor cu gradul I, peste 25 de ani vechime și gradație de merit primește 4.000-4.500 de lei. Nu e un salariu extraordinar în condițiile în care fișa postului implică foarte multe activități”. Profesorul Leonte a completat: „Cred că trebuie să fim remunerați conform standardelor, așa cum sunt plătiți colegii noștri din celelalte țări ale Uniunii Europene. În România, pentru 2022, Educația are un buget de sub 2,8% din Produsul Intern Brut, în timp ce media în UE este de 5,2%”. Decizia privind forma de protest care va fi adoptată de săptămâna viitoare la nivel național va fi stabilită la sfârșitul acestei săptămâni.