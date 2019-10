Timpul liber a devenit problema secolului, fiind tot mai putin si oamenii nemaiavand parca sansa sa se opreasca din iuresul cotidian pentru a se relaxa si a se bucura de viata si de lucurile pe care le iubesc si le apreciaza.

Majoritatea dintre noi suntem saraci in timp liber. Am ajuns sa lucram tot mai multe ore la serviciu, in timp ce angajatorii par sa ne testeze zilnic limitele, noi devenind anxiosi sau depresivi intr-o lume cu o piata instabila de munca. Prin urmare, timpul liber pe care il avem a devenit tot mai pretios, iar cele 2 zile de weekend din saptamana trebuie protejate cu orice pret.

Din pacate, chiar si in cele 48 de ore uitam sa ne bucuram de viata, incercand sa finalizam toate activitatile domestice si administrative de care nu ne-am putut ocupa in cursul saptamanii. Uitam sa mai socializam, sa ne odihnim, sa facem sport sau exercitii creative, sa ne ingrijim de noi insine cu adevarat. Astfel, putem spune ca suntem extrem de saraci in timp liber, prinsi intr-o panza de paianjen din care nu stim cum sa mai iesim si sa ne eliberam, ceea ce este coplesitor si creeaza o puternica senzatie de blocaj – acesta este sindromul paraliziei in timp liber.

Daca suferi de aceasta paralizie, chiar si cele mai frumoase activitati pot deveni sarcini insurmontabile. Ni se spune din toate partile sa avem grija de noi si sa ne facem timp pentru ingrijirea pielii, pentru bai lungi si relaxante sau pentru meditatie, caci daca nu le facem toate, cumva vom esua, ceea ce poate fi cumplit de nemotivant – un factor in plus pentru declansarea paraliziei si a incapacitatii de a te bucura de timpul tau liber.

De ce ne simtim asa?

Cu totii am trecut prin asta. Ne ducem viata intre serviciu si casa, la serviciu visam la lucrurile de acasa, iar acasa ne simtim coplesiti de problemele de la serviciu. Nu mai suntem prezenti in nici una din realitati, ci doar visam la momentul in care vom avea suficient timp liber pentru a ne bucura de viata. De ce simtim asta?

Creierele noastre suprasolicitate se straduiesc sa functioneze la cote maxime si sa faca fata tuturor factorilor de stres. Volumul mare de munca si bombardamentul informational la care suntem supusi constant, ne aduc in stadiul in care, efectiv, nu ne mai putem opri, creierul nostru ajungand sa fie paralizat si setat numai pe un program de functionare intens. Uitam cum sa ne mai relaxam.

Ce poti face?

Renunta sa iti mai faci atatea planuri si, pur si simplu, propune-ti pasi mici, cum ar fi sa citesti cartea preferata in acest weekend sau sa urmaresti un film serial animat.