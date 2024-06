În perioada 20-21 iunie 2024 a avut loc la Sibiu, în Aula Facultății de Litere, “Întâlnirea Națională Enterprise Europe Network România”, eveniment la care au participat reprezentanți din Consorțiul Eastern Romanian Business Support Network – ERBSN, Consorțiul Promoting SMEs through Enterprise Europe Network – PROSME, Consorțiul Boosting Sustainable and Innovation-Driven Growth for Romanian SMEs – Ro-Boost SMEs și Consorțiul BISNet Transylvania.

O parte importantă a programului întâlnirii a fost dedicată aspectelor legate de implementarea activităților de către Consorțiile EEN din România, stadiul acestora și activitățile viitoare, strategiile de comunicare, promovarea și diseminarea activităților și a rezultatelor obținute, bune practici în ceea ce privește livrarea serviciilor Rețelei și povești de succes. La eveniment au mai participat și reprezentați EISMEA, DG Grow dar și organizații EEN, din alte regiuni ale Uniunii Europene, care au împărtășit bune practici.

De asemenea, întâlnirea a facilitat cadrul pentru prezentări, discuții, dezbateri și împărtășirea de bune practici în ceea ce privește activitățile derulate de organizațiile Enterprise Europe Network din România, printre temele abordate regăsindu-se activitatea ”Proximity & Social Economy Industrial Ecosystem SG”, serviciile de sustenabilitate și reziliență precum și sinergiile cu alte programe europene care au în vedere creșterea sprijinului oferit IMM-urilor de către Rețea, așa cum este cazul Centrului de Inovare Digitală Wallachia eHub, prin proiectul Wallachia eHUB (WEH).

Astfel, au fost prezentate oportunitățile oferite de acesta atât pentru IMM-uri at și pentru grupuri de acțiune locală sau alte entități implicate în agroecologie, producție sau procesare ecologică, fermieri convenționali, institute de cercetări.

Sprijinul pentru domeniul produselor ecologice a fost considerat un reper semnificativ la nivel național fiind prezentat în plen ca o experiență de succes de către reprezentanții Wallachia eHub și Asociația Inter-Bio .

„Am creat sinergii în jurul producătorilor ecologici prin prezența simultană a experților noștri în diverse rețele de sprijin europene, fiecare aducând contribuții specifice în domenii precum internaționalizarea, inovarea, digitalizarea și consultanța specifică sectorului ecologic. Aceasta a fost bine apreciată și ne determină să ne concentrăm eforturile în continuare în această direcție. Am prezentat succint modul în care sprijinim acest domeniu specific de afaceri, susținând evoluția firmelor pe multiple planuri”, a declarant Costin Lianu președinte Inter-Bio și coordonator Wallachia eHub.