Mario Joy lanseaza primul single de pe noul album „Gemini”, intitulat „Secrets”. Stilul abordat este deep-house si este apropiat de gustul fiecaruia dintre noi.

In 2018, Mario Joy a fost premiat in Cipru pentru „Best Uprising international artist”, iar in martie a.c. este invitat la New York pentru aceeasi nominalizare.

Primul album „This is me” s-a bucurat de un real succes, „California” fiind unul dintre single-urile ce a tinut locul intai in peste 20 de tari si a fost ascultata de zeci de milioane de oameni din intreaga lume avand peste 150 milioane vizualizari pe youtube.

Artistul se bucura de peste 1,5 milioane cautari pe Shazam ale pieselor, platforma fiind un instrument de marketing de referinta in zilele noastre.