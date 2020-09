Chiar si asa in vremuri mai putin favorabile industriei muzicale, Mario joy a lansat in primele 9 luni ale anului doua EP-uri si anume „Focused 1” si „Focused 2”. Am extras din primul EP, single-ul „Alone” care si acum se difuzeaza pe radio si TV in tari precum Bulgaria si Turcia. Iar astazi dorim sa va prezentam single-ul extras de pe cel de-al doilea Ep si anume „Like Rihanna”.

„Like Ryhanna” este o piesa plina de energie pozitiva, ce te indeamna la dans.

https://youtu.be/AW7UjhmtNmQ

Ne amintim si acum succesul piesei „California” ce a devenit „evergreen” in playlist-ul a zeci de radiouri si televiziuni peste tot in lume, cat si nominalizarea in 2017 pentru coloana sonora a filmului „Fast & Fourious” Mario Joy a lansat pana in prezent doua albume si doua EP-uri.