Pe 30, 31 ianuarie și 1 februarie la Suceava are loc un curs intensiv pentru construcția șemineelor și racordarea acestora la coșurile de fum susținut de Mircea Bălșoianu, singurul Maestru Coșar din România, școlit în Italia, Federația Rusă, Germania și SUA. Cursul este organizat de ASFOCH, Asociația Hornarilor, Constructorilor de Coșuri de Fum și Șeminee.

Locurile sunt limitate la 20 iar cursul presupune atât o parte teoretică dar și una practică. Școlarizarea este cu circuit închis, pentru membrii asociației unde instruirea este continuă.

La curs este prezent și Maestrul Sobar Tudor Burac din Republica Moldova, care este lector la Centrul de pregătire din Reghin. Aici se fac școlarizări pe: coșari trei nivele: ucenic, calfă, maestru; reabilitarea coșurilor de fum; construcția coșurilor de fum conform legislației; construcția de sobe; construcția de șeminee; mentenanța instalațiilor de ventilare la blocuri de locuințe și industriale; curățare hote; optimizarea arderii la echipamentele cu peleți și combustibili solizi.

La finalul acestor cursuri pe 1 februarie va avea loc prima ediție a Zilei Sobarului și Șemineistului din România unde vor fi prezenți aproximativ 40 de membri din toată țara.

ASFOCH are în prezent 130 membri persoane juridice din țări ale Uniunii Europene precum România, Cehia, Germania din Republica Moldova și SUA. Județul Suceava are un număr de 6 membri ASFOCH fiind fruntaș din acest punct de vedere.