În această zi a anului 68 d.Hr. s-a sinucis celebrul împărat roman Nero, în timp ce armata care se răsculase se apropia cu gândul de a-l omorî.

În vârstă de numai 16 ani la preluarea puterii, în anul 54, Nero fusese pentru o vreme un conducător foarte destoinic și generos, dar, în decurs de cinci ani, se transformase în căpcăunul din povești, ucigând după bunul plac (inclusiv pe mama și pe cele două soții ale lui), dedându-se unor relații sexuale bolnăvicioase cu ambele sexe.

La un moment dat, l-a castrat pe un sclav tânăr pe nume Sporus și apoi s-a căsătorit cu el, luându-l în patul său ca pe o soție. Faptul a inspirat o glumă la Roma, că lumea ar fi fost mai bună dacă și tatăl lui Nero și-ar fi ales o asemenea soție.

Când Nero se apropia de treizeci de ani, pretutindeni se urzeau conspirații din cauza cruzimii, a extravaganței și a lăcomiei sale. Primele au fost înăbușite, însă, în luna martie a anului 68, Iulius Vindex, guvernatorul roman al Lugdunumului (Lyonul de astăzi), s-a revoltat.

La început, Nero a tratat situația zeflemitor, spunând: „Trebuie doar să-mi fac apariția și să cânt și în Galia o să fie din nou pace”. Într-adevăr, armata romană i-a zdrobit cu ușurință pe rebeli, dar nu înainte ca lui Iulius Vindex să i se alăture Servius Galba, guvernatorul Spaniei.

În curând, și alte provincii i s-au alăturat lui Galba, iar Senatul l-a proclamat pe acesta împărat, condamnându-l în același timp pe Nero la moarte prin bătaie cu vergelele. Ulterior, în data de 8 iunie 68, însuși comandantul gărzii pretoriene a lui Nero, Nymphidius Sabinus, l-a părăsit.

Știind că nu se mai putea agăța de putere, împăratul a încercat să fugă din Roma în provinciile răsăritene, însă gărzile au refuzat să-l ajute, unul dintre soldați întrebându-l în bătaie de joc: „E chiar așa de îngrozitor să mori?”

Nero s-a retras în palatul imperial, trezindu-se la miezul nopții și constatând că era singur, părăsit de toți sclavii. Cuprins de panică, a fugit, întâlnindu-se întâmplător pe străzi cu unul dintre sclavii pe care îi eliberase, Phaon. Phaon l-a ascuns pe împăratul deghizat în casa sa din afara orașului, unde fugarul, îngrozit, s-a refugiat într-o cămăruță sărăcăcioasă.

Însă, în curând, soldații erau la ușa sa, probabil avertizați de Phaon, care încerca disperat să-și salveze propria piele. Văzându-se fără scăpare, Nero a exclamat: „Qualis artifex peres!” – „Ce artist piere!”

Pe urmă s-a înjunghiat în gât, dar, dând greș, a fost obligat să-l cheme pe secretarul său particular, Epaphroditus, să-i dea lovitura de grație. Potrivit lui Suetoniu, a murit „cu ochii sticloși ieșindu-i din orbite”.

Ulterior, Epaphroditus a devenit secretarul împăratului Domițian, dar a fost executat de acesta, în baza faptului că un sclav eliberat n-ar trebui niciodată să-și ajute stăpânul să se sinucidă.

Nero avea 30 de ani.

Cu Nero a luat sfârșit așa-numita dinastie iulio-claudiană a conducătorilor romani, dinastie care debutase cu 116 ani în urmă, când Iulius Caesar îl învinsese pe Pompei și preluase puterile dictatoriale.

Toți împărații acestei dinastii au murit violent:

– Caesar a fost asasinat în Senat, lăsându-i bani și trupe nepotului său, Augustus.

– Augustus (spun unii) a fost otrăvit de către soția sa, Livia, astfel încât fiul lor Tiberiu să devină împărat.

– Tiberiu a fost asfixiat la ordinele nepotului și succesorului său, Caligula.

– Caligula a fost ucis de către ofițerii propriei gărzi, ca să-i succeadă unchiul său, Claudius.

– Claudius a fost otrăvit de soția lui, Agrippina, pentru a obține titlul pentru fiul ei Nero.

– Nero s-a sinucis.

– La moartea lui Nero, Galba a devenit împărat, însă și el a avut un sfârșit sângeros fiind măcelărit de către soldații succesorului său, Otho, după numai șapte luni de la prelurea puterii.

Tot la 9 iunie:

1672: Se naște țarul Petru cel Mare al Rusiei.

1815: Actul final al Congresului de la Viena stabilește frontierele europene până în 1870.

1866: Trupele lui Bismarck invadează regiunea Holstein.

1912: Moare I.L. Caragiale, la Berlin.

Geo Alupoae, critic de teatru.