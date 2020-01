Lora (37 de ani) trece prin clipe dramatice, după ce mama ei a murit zilele trecute. Solista și-a anunțat urmăritorii de pe rețelele sociale că a rămas fără „jumătate din inimă”, după ce femeia care i-a dat viață a pierdut lupta cu cancerul. Din păcate, Lora a rămas și fără tată la o vârstă fragedă, iar acum îl mai are aproape doar pe fratele ei, notează click.ro.

În 2013, mama solistei a fost diagnosticată cu cancer la sân și supusă unui tratament la Iași, pentru ca în 2014 să fie dusă în Turcia, unde a trecut-o printr-o intervenție chirurgicală de mastectomie. Lora i-a fost alături de-a lungul întregii lupte cu boala cruntă, care a învins-o însă în prima lună a lui 2020.

Lora nu s-a putut bucura nici de compania tatălui, căci pe când avea doar patru ani a rămas orfană. Bărbatul era un reputat chirurg urolog.

„La patru ani a murit tatăl meu într-un accident. Nu mi s-au spus niciodată foarte multe şi la înmormântarea lui a venit foartă multă lume. Tata era un chirurg de nota 10. Eram tristă în poze”, povestea Lora în urmă cu ceva ani, în emisiunea Acces Direct, potrivit sursei citate.

