Marți, 24 ianuarie, Serviciul Salvamont Vatra Dornei și Hanul lui Mujdei vor desfășura un eveniment pentru a marca împlinirea a 164 de ani de la Unirea Principatelor Române. Anunțul a fost făcut de șeful salvamontiștilor dorneni, Petru Ariciuc, într-o intervenție telefonică la Radio Top. El a declarat că evenimentul va debuta în jurul orei 17.00 și va avea loc în vîrful Muntelui Bîrnărel, în apropierea schitului Sfîntul Nectarie. Petru Ariciuc a afirmat: „De-acolo se poate vedea cel mai frumos apus și cel mai frumos răsărit din Țara Dornelor, de la o altitudine de 1.300 de metri. Este deasupra stațiunii și vom duce aproximativ 80 de făclii pe care le vom împînzi pe toată limita dintre cele două vîrfuri: vîrful principal Bîrnărel și vîrful secundar dinspre schit. Vom pregăti un ceaun și vom avea și alte surprize. Ne bazăm în primul rînd pe dorneni că vor veni la eveniment, deoarece mai mult ca sigur turiștii vor fi plecați la ora aceea. Sperăm că va veni multă lume, fiindcă va fi altceva. Întotdeauna am inventat cîte un eveniment și de fiecare dată ne-a ieșit foarte bine”. De asemenea, șeful salvamontiștilor dorneni a arătat că lipsește zăpada și că anul trecut de Unirea Principatelor, pe pîrtia Veverița a avut loc o spectaculoasă coborîre cu făclii. Au fost peste 100 de făclii și coborîrea a atras peste un milion de vizualizări. Acțiunea de anul trecut a fost organizată de Serviciul Salvamont. Printre participanți s-au mai numărat reprezentanți ai Asociației Caiac Smile și Gașca Zurli.

