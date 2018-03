Poate că Sir Elton John a renunţat la a mai susţine show-uri live, însă nu are de gând să se pensioneze vreodată definitiv, potrivit contactmusic.com.

Cântăreţul în vârstă de 70 de ani – care are doi copii împreună cu soţul lui, David Furnish, pe Zachary, în vârstă de şapte ani, şi Elijah, în vârstă de cinci ani – se află în plin proces de organizare a turneului său final, care va dura trei ani. Şi, deşi nu va mai susţine concerte live, nu va renunţa complet la cariera sa. El a spus, într-un interviu pentru revista britanică OK!, conform sursei citate: „Nu mă voi pensiona niciodată. Sună foarte plictisitor pentru mine. Doar nu voi mai călători atât de mult. Băieţii mei sunt acum la o vârstă la care nu se mai poate jongla cu programele – ale noastre şi ale lor. Dacă nu aş fi avut copii, aş fi continuat să călătoresc. Voi înregistra în continuare albume, voi scrie muzică, voi produce filme şi voi scrie musical-uri. Nu este despre mine, nu pot fi egoist. Am o familie care are nevoie de mine – soţul meu, băieţii mei. Am responsabilităţi, iar asta înseamnă că trebuie să mă dau puţin în spate. Ei sunt pe primul loc, înainte de oricine altcineva. ”

În ianuarie, după ce a făcut publică decizia de a se retrage parţial din lumina reflectoarelor, Elton John a declarat că are o viaţă „minunată” acum şi că, decizia de a renunţa pe viitor la turnee, nu are nimic de a face cu sănătatea sa. Muzicianul a spus, într-un interviu pentru ziarul The Sun, potrivit contactmusic.com: „Nu voi fi altundeva decât în Anglia pentru mult, mult timp de acum înainte. Nu are legătură cu sănătatea, nu are legătură cu o eventuală scădere a vânzărilor. Am o carieră fantastică, plină de noroc. M-am bucurat de fiecare minut în care am cântat live. Au fost şi vremuri grele, dar au venit din cauza mea. Şi viaţa mea este minunată acum. Dar acum este momentul să petrec timp de calitate cu băieţii mei.”