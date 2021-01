Sir Elton John a spus că „îi vine să se sinucidă” numai la gândul că va interpreta din nou, live, piesa ‘Crocodile Rock’.

Muzicianul în vârstă de 73 de ani vrea să renunțe la turnee și, după ultimele concerte pe care le va susține – concerte care au fost amânate din cauza pandemiei de coronavirus – vrea să se concentreze asupra melodiilor mai puțin cunoscute, pentru că s-a săturat să cânte aceleași cântece.

El a spus, potrivit contactmusic.com: „Sunt norocos că am atât de multe piese minunate pe care le pot cânta în fiecare seară. Dar vine un moment în care îți spui: ‘Nu mai vreau să cânt asta’. Sunt melodii precum ‘Original Sin’ sau ‘Gotta Get A Meal Ticket’ pe care nu prea le-am cântat – sau, cel puțin, nu suficient de mult. Dar dacă o să trebuiască să mai cânt ‘Crocodile Rock’… îmi vine să mă sinucid când mă gândesc la asta. Așadar, după ce voi termina acest turneu, nu vreau să mai cânt unele piese. Mi-ar plăcea să fac ceva precum Kate Bush, să am un show în care pot cânta melodii care nu prea s-au auzit, melodii profunde.”