În această zi, în portul spaniol La Coruña, în actul final al epuizantei retrageri a armatei sale copleșite numeric, generalul britanic Sir John Moore a căzut de pe cal, rănit mortal de o ghiulea trimisă de francezi, care i-a zdrobit umărul și clavicula stângă. Avea să moară mai târziu în cursul zilei, însă reușise să-și ducă trupele – învinse, dar intacte – în locul de unde au putut fi evacuate în siguranță de o flotă britanică.

În octombrie, Moore preluase comanda singurei armate de uscat britanice din Europa continentală. A condus-o din Portugalia în Spania pentru a ține piept uriașei armate franceze invadatoare, comandată de însuși împăratul Napoleon.

Armata spaniolă era în derută, iar când capitala Madrid a căzut pe 4 decembrie, forțele lui Moore au rămas izolate în nordvestul țării. Primul lui instinct a fost să se retragă la Lisabona, dar după ce a aflat că rezistența spaniolă împotriva ocupației franceze izbucnise la Madrid, a decis să pornească la atac împotriva liniei de comunicații franceze.

Astfel, armata lui a devenit, conform exprimării lui Sir Charles Oman, capa matadorului care l-a abătut pe taurul galic de la intenția sa principală de a cuceri restul Spaniei și, apoi, Portugalia. Surprins de problemele iscate în acest sector, Napoleon a detașat forțe importante pentru a-l urmări, amânându-și înaintarea spre sud și spre vest. „Dacă englezii se retrag deja, sunt pierduți”, îi scria împăratul fratelui său. „Iar dacă se retrag, vor fi urmăriți până în punctul de îmbarcare și cel puțin jumătate dintre ei nu vor scăpa… Trimite asta ziarelor și răspândește peste tot zvonul că 36 000 de englezi sunt împresurați…”.

Pe parcursul retragerii sale de peste 400 de kilometri până în La Coruña, peste munți și pe o vreme friguroasă de iarnă, armata britanică s-a transformat într-o gloată. Cu toate acestea, prin acțiunile viguroase ale ariergărzii și ajutat de talentele sale de conducător, Moore a reușit să-și țină trupele unite și la distanță de urmăritori, conduși acum de mareșalul Nicolas Soult. Ajuns în La Coruña pe 11 ianuarie, Moore și-a desfășurat liniile de apărare. În timpul luptelor, puternicele atacuri franceze n-au fost în stare să străpungă pozițiile britanice.

În sfârșit, pe 14 ianuarie, flota britanică și-a făcut apariția și astfel s-a pornit evacuarea, începând cu bolnavii, artileria și caii mai sănătoși. Dar înainte de terminarea operațiunii, Moore a fost doborât. În zorii zilei următoare, a fost înmormântat în bastionul central al fortăreței, așa cum el însuși ordonase, înfășurat în mantaua lui militară, cu sabia lângă el. Abia după încă o zi, ultimul soldat britanic a fost evacuat pe una dintre navele în așteptare, iar francezii au ocupat portul.

Faptul că Moore a murit, la fel ca Wolfe și Nelson, în momentul victoriei n-a ajutat la nimic, căci atunci când armata lui s-a întors în Marea Britanie, prima reacție publică a fost de furie și de critică; mulți strategi de circumstanță considerau că, în loc să se retragă, Moore ar fi trebuit să atace.

Au trecut mulți ani până când fapta lui de vitejie a fost recunoscută la adevărata sa valoare: întreruperea fermă a planului lui Napoleon de a cuceri Spania și Portugalia și menajarea ingenioasă a armatei britanice, care avea să lupte altădată împotriva împăratului.

Un monument de granit înălțat la ordinele unui alt brav soldat, urmăritorul său, mareșalul Soult, marchează și astăzi mormântul lui Moore din La Coruña. Aproape două secole mai târziu, în ianuarie 2004, primarul orașului La Coruña a dezvelit un bust din bronz al lui Moore la mormântul acestuia.

Geo Alupoae, critic de teatru