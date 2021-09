Orașul Siret este singurul oraș din țară în care a fost implementat și finalizat un amplu proiect de cercetare în domeniul psihiatriei comunitare. Este vorba despre proiect ”Implementarea pe scară largă în Europa a îngrijirilor de sănătate mintală comunitare pentru persoanele cu tulburări mintale severe și cronice (RECOVER-E)”, coordonat de Institul Trimbos din Olanda și finanțat de Comisia Europeană prin programul Orizont 2020. Finalizarea proiectului a avut loc astăzi, când la Siret s-a desfășurat conferința „Dialogul de Politici”. La eveniment au participat managerul Spitalului de Psihiatrie Cronici Siret, Tiberiu Rotaru, primarul orașului, Adrian Popoiu, reprezentanți din conducerea Direcției de Sănătate Publică și Casei Județene de Asigurări de Sănătate Suceava, precum și parteneri din proiect din țară, dar și din Olanda și Republica Moldova. Studiile în cadrul proiectului au fost făcute la spitalul din Siret.

Adrian Popoiu: „Dacă acest proiect va fi replicat cu siguranță spitalele noastre de psihiatrie nu vor fi aglomerate”

Invitat să ia cuvântul, primarul Adrian Popoiu, a ținut să sublinieze faptul că dacă acest proiect care a fost implementat la Siret va fi replicat la nivel național, cu siguranță spitalele de psihiatrie nu vor fi aglomerate. „În orașul Siret se desfășoară astăzi singurul proiect de cercetare în domeniul pishiatriei comunitare. Cred că orașul Siret, în domeniul psihiatriei, la modul general, este un exemplu de urmat, este un exemplu de bune practici pentru toți ceilalți. Iar la final dacă acest proiect va fi replicat cu siguranță spitalele noastre de psihiatrie nu vor fi aglomerate”. Adrian Popoiu a ținut să facă un scurt istorie a ceea ce a însemnat activitatea din acest domeniu din orașul Siret. „Am să aduc aminte celor care poate nu știu că în anul 1957 s-a înființat un spital de psihiatrie infantilă. Spitalul a avut peste 1.500 de beneficiari. A fost o perioadă neagră din istoria României și a fost denumit orfelinatul groazei o bună bucată de timp. După anul 1990, între 1990 și 2000, lucrurile s-au mai schimbat puțin. Au venit foarte multe ONG-urui din străinătate care au îndulcit puțin viața beneficiarilor de acolo. După anul 2000, spitalul transformându-se în Spital de psihiatrie cronici adulți, lucrurile au început să se schimbe radical. Și să nu uităm că din anul 2013 avem în orașul Siret poate că unul din puținele spitale de psihiatrie noi din țară, dacă nu chiar singurul. Și aici țin să le mulțumesc celor care s-au implicat în acest proiect, care nu a fost deloc ușor. Spitalul la vremea respectivă trebuia să se închidă și iată că am reușit, așa, o reformă radicală și am reușit. Și aici aș dori să le mulțumesc colaboratorilor mei din spital, Tibi Rotaru și celorlalte cadre medicale. Mai mult, finanțarea a fost obținută prin Centrul Național de Dezvoltare Comunitară, unde am avut niște parteneri foarte prietenoși cu noi. Dar au fost și politicieni până la urmă. Dacă nu era poate regretatul Cristian Irimie, ministru secretar de stat, nu știu dacă aveam un spital nou astăzi la Siret”, a spus Popoiu. El a ținut să mai adauge că este o mândrie că proiectul RECOVER-E a fost realizat în orașul Siret. „Dar din punctul meu de vedere, cred că în urma proiectului va crește calitatea actului medical specific, dar cu siguranță vom reuși să avem mai puțină aglomerație în spital. Și dacă proiectul va fi multiplicat o să avem o perioadă de așteptare mai mică la spitalele de psihiatrie care sunt foarte aglomerate în momentul de față”, a mai declarat primarul orașului Siret.

Proiectul vine în sprijinul specialiștilor din domeniu din cinci țări europene

De precizat că scopul principal al proiectului RECOVER-E este să asigure buna funcționare a Echipelor Comunitare de Sănătate Mintală (ECSM) în cinci țări din Europa implicate în acest proiect (Bulgaria, Croația, Macedonia de Nord, Muntenegru și România); aceste echipe vor servi ca nod principal pentru coordonarea și furnizarea serviciilor de îngrijire pentru persoanele cu tulburări severe de sănătate mintală. În prezent, echipe specializate care să furnizeze servicii de îngrijiri de sănătate mintală comprehensive, bazate pe dovezi științifice nu sunt disponibile în Europa de Est, iar metodele de îngrijire și protocoalele de tratament bazate pe dovezi științifice pentru serviciile de îngrijiri de sănătate mintală comunitare și orientate către recuperarea funcționalității nu au fost definite și adaptate situațiilor locale, iar astfel, aceste servicii nu sunt implementate. Acest proiect are ca scop implementarea și studierea inițiativelor comunitare pentru a reduce acest decalaj. Aceste eforturi vor pune accentul pe dezvoltarea capacității resurselor umane și pe metodele de îngrijire, care pot fi concretizate într-o modalitate comprehensivă de îngrijire, care va putea fi replicată la nivel regional și național după terminarea perioadei proiectului.

Managerul spitalului din Siret, Tiberiu Rotaru, a mai adăugat că obiectivul general al proiectului Recover-E este de a contribui la implementarea unui model de furnizare a serviciilor comunitare de îngrijiri în cinci zone de implementare din țările subdezvoltate și în curs de dezvoltare, precum și pentru populațiile vulnerabile provenind din țările dezvoltate ale Europei, pentru a îmbunătăți nivelul de funcționare, calitatea vieții și îmbunătățirea stării de sănătate mintală pentru persoanele cu tulburări psihice severe și cronice (schizofrenie, tulburare bipolară, depresie).