Orașul Siret face demersuri pentru a deveni stațiune turstică de interes local. Primarul Adrian Popoiu a anunțat că documentația în vederea atestării a fost depusă deja la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului. ”Această reușită va aduce beneficii directe comunității locale, precum: omai bună promovare în rândul factorilor de interes din domeniul turismului și al zonelor de agrement; oportunitatea atragerii de investiții private în infrastructura de turism, de ex. hoteluri, restaurante, pensiuni etc.; creșterea veniturilor la bugetul local, inclusiv din domeniul turismului; oportunitatea atragerii de finanțări europene nerambursabile suplimentare (POR 2021-2027, PNRR etc.); posibilitatea înființării de locuri de muncă suplimentare în domeniul turismului și a infrastructurii specifice etc.”, a declarat Popoiu.