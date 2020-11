Șapte universități britanice anunță în premieră că taxele de studiu pentru studenții europeni nu vor fi modificate pentru cei care intră la anul la facultate, totodată fiind menținute și la același nivel pentru toată perioada studiilor. Odată cu BREXITUL, taxele de școlarizare pentru europeni ar trebui să ajungă la același cuantum cu cele aplicate pentru toți studenții internaționali. Însă, o parte din unversitățile britanice au găsit mecanisme prin care să nu modifice aceste taxe. Acestea constau în acordarea de burse de studiu europenilor, care să acopere suplimentul de taxă, astfel încât aceasta să rămână nemodificată. Mai mult, unele universități au implemetat și sisteme de plată a taxelor în 3 sau 6 rate, pentru anul universitar 2021-2022.

Universitățile de top care au anunțat deja oficial oferirea de burse pentru europeni sunt: University of Leicester, Swansea University, University of Hull, University for the Creative Arts, University of Suffolk, Solent University, University of Portsmouth. “Semnalele pe care le avem de la universitățile din Marea Britanie sunt optimiste. Cu siguranță acestea vor găsi mecanisme prin care să nu modifice radical taxele pentru europeni. Ne așteptăm ca, în următoarea perioadă, din ce în ce mai multe instituții să confirme aplicarea unor sisteme asemănătoare”, declară Ana-Maria Papp, Business Development Manager, IntegralEdu.

Pentru cei interesați de studiile în Marea Britanie trebuie știut că termenul limită de transmitere a candidaturii este 15 ianuarie 2021. “Este foarte important ca procesul de depunerii a candidaturii să fie încheiat până pe 15 ianuarie 2021, întrucât după această dată sunt mult mai multe formalități care vor trebui completate. Și mă refer la aplicația pentru cazare în campus, aplicația de viză care se deschide cu 6 luni înainte de începerea studiilor. Dar cel mai important aspect este că cele mai bune universități își vor completa locurile de admitere, după acest termen final”, precizează Ana-Maria Papp.

Studenții europeni vor trebui să aplice pentru noul statut de emigrare – EU Settlement Scheme

Tinerii care vor ajunge în UK până la data de 31 decembrie 2020 vor trebui să aplice pentru noul statut de imigrare – EU Settlement Scheme. Noul statut de imigrare numit “pre-settled” este aplicabil studenților care au început studiile anul acesta la o universitate britanică sau sunt în proces de a-și continua studiile, însă perioada studiilor acumulate pe perioada șederii lor în UK este sub 5 ani. Termenul limită pentru depunerea cererii este de 30 iunie 2021.

Cei care vor accesa pentru prima dată studiile universitare sau post-universitare în anul universitar 2021/2022, vor trebui să urmeze formalitățile de viză, în noul lor statut de studenți internaționali. “Pentru dosarul de viză, studenții vor trebui să obțină un certificat internațional de limbă engleză, să platească o asigurare de sănătate care se poate ridica până la 500 lire pe an, alături de taxa de aplicație de viză în valoare de aproximativ 350 lire. Aplicațiile de viză vor trebui deschise cu 6 luni înainte de începerea studiilor efective. Aici rolul unui consultant educațional este esențial pentru că poate asista pas cu pas întregul proces de admitere și pregătire de plecare la studii in Regatul Unit. Mai mult, un consultant este informat în permanență de către universități de schimbările care apar în procesul admiterii, astfel că este în măsură să ofere sfaturi abilitate celor interesați de studii în UK și familiilor acestora”, explică Ana-Maria Papp.

Instituțiile de învățământ din UK, interesate de tinerii români și după BREXIT. Unele licee britanice oferă burse care acoperă 50% din taxa de studiu.

11 universități din Marea Britanie, 4 licee și o organizație de licee vor discuta cu tinerii români și familiile acestora în cadrul Study in UK Virtual Day, un eveniment online desfășurat pe 26 noiembrie, de la ora 14.00, până la 18.00. Participarea se face gratuit prin înscrierea pe platforma: https://app.brazenconnect.com/a/world-education/e/qY6NP.

Liceele britanice încearcă și ele să se adapteze la noul context, astfel că elevii europeni vor beneficia, în continuare, de același nivel de taxe ca cei britanici. Mai mult, unele dintre acestea, oferă și burse care pot acoperi între 20% și 50% din taxa de școlarizare pentru tinerii cu rezultate deosebite pe plan academic, sportiv, artistic sau în alte domenii. Pe lângă discuțiile directe cu reprezentanți ai unor licee de renume din Marea Britanie, vizitatorii se vor familiariza cu ofertele de continuare a studiilor liceale în online, în sistem britanic.

Lista participanți la Study in UK Virtual Day:

Universități:

Brunel University London

University of Northampton

Arts University Bournemouth

Falmouth University

University of Wolverhampton

University of the West England, Bristol

Anglia Ruskin University

University of Essex

Nottingham Trent University

Oxford Brookes University

University of East London

Licee:

ACS Cobham International Schools

Cardiff Sixth form College

Dukes Education (organizație care reunește Rochester Independent College, Hampstead Fine Arts College, Earlscliffe etc.)

Harrow School Online

Bryanston School

Participanții la Study in UK Virtual Day vor putea intra în chat-uri individuale cu universitățile sau liceele, având posibilitatea de a efectua apeluri video și audio cu instituțiile. În platformă, există și un booth dedicat consultanței educaționale, unde vizitatorii pot discuta cu experții în educație IntegralEdu, pot adresa întrebări sau se pot programa la o sesiune de consultanță. De asemenea, se pot accesa diverse materiale informative despre studiul în străinătate, dar și materiale ale instituțiilor participante.