În contextul situației generate de condițiile meteo nefavorabile înregistrate în ultimele 4 zile la Aeroportul ”Ștefan cel Mare-Suceava”, care a condus la imposibilitatea aterizării aeronavelor pe Aeroport, vă aducem la cunoștință măsurile întreprinse pentru ca situația să fie resimțită la minim de către pasageri:

Din punct de vedere operațional și tehnic, cu privire la asigurarea echipamentelor care să permită condițiile de aterizare în siguranță la sol în condiții meteo nefavorabile, după cum bine cunoașteți, sistemul ILS existent pe Aeroportul Suceava este de categorie II, sistem identic cu cele existente pe aeroporturile din Cluj, Iași, Satu Mare, Baia Mare, Craiova sau Constanța. Echipamente mai performante de tip ILS cat. III se regăsesc pe aeroporturile din Otopeni și Timișoara, și acestea cu anumite limite de vizibilitate.

Deși amplasarea geografică a Aeroportului este favorabilă apariției fenomenului de ceață, condițiile înregistrate în ultimele zile nu au mai fost întâlnite în anii precedenți. Cunoscând acest aspect, s-au făcut demersuri repetate la Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian-ROMATSA, instituție care deține și operează sistemele ILS din România. Cu ocazia discuțiilor purtate cu reprezentanții conducerii ROMATSA București, ni s-a transmis că, în programul de investiții al instituției este inclusă modernizarea sistemului ILS existent la Suceava, la o categorie superioară, și anume III B, similar celui de la Otopeni. În cursul acestei săptămâni, la Aeroportul Suceava a fost prezentă o delegație de la ROMATSA București, care a efectuat o vizită în teren pentru a analiza condițiile și necesitățile tehnice care trebuie îndeplinite pentru a se putea amplasa și opera un sistem ILS de categorie superioară, și inclusiv realizarea unor proceduri de operare pe GPS, alternative procedurilor sistemului ILS.

Persistența condițiilor meteo nefavorabile a condus la aglomerări de pasageri și aparținători ai acestora, aglomerări care au suprasolicitat serviciile și facilităților disponibile în Aeroport, fie că este vorba despre spațiul de acomodare în zona publică, disponibilitatea locurilor de parcare pentru autovehicule, punctele de alimentație publică, bancomatele, serviciile de igienizare sau personalul din cadrul Aeroportului, care, toate funcționează non-stop. Reprogramarea tuturor zborurilor pentru ziua următoare anulării și imposibilitatea efectivă de a se putea ateriza, au condus la înregistrarea unui flux constant de peste 2000 de pasageri, care zilnic se află în zona publică din Terminal, capacitatea acestuia de procesare fiind 250 de pasageri/oră, în condițiile în care fluxurile se deschid pentru procesare.

În acest context deosebit, comunicarea cu pasagerii s-a realizat în măsura în care s-au primit informații de la sediile centrale ale companiilor (Budapesta, Dublin, București), care au decis alocarea resurselor de zbor și de personal în funcție de disponibilități, precum și în funcție de condițiile meteo.