Anul acest se pare că și voleiul masculin din eșalonul secund se îndreaptă spre un sistem de disputare similar cu cel de la handbal. Așadar, în urma unor discuțiila nivel de federație campionatul se va juca sub formă de turneu. Vor fi se pare două astfel de turnee la nivelul Diviziei A, unul în noiembrie și unul în decembrie.

”Pentru a reduce riscul infectărilor cu Covid-19 la nivel de federație s-a decis să se joace în sistem de turnee. Nu se știu exact datele de disputare al acestor turnee, dar se pare că unul va fi luna viitoare și unul în decembrie.

Echipa noastră din acest an va fi din nou un amestec de experiență și tinerețe. Avem din cei care au evoluat anul trecut pe Vlad Ștreangă, Gabriel Albu, Alexandru Roman și Cosmin Boghian, alături de Bortă și Dănilă și de la LPS Suceava am promovat alți doi tineri, Andrei Curic și Denis Croitor. Veteranii noștri sunt cunoscuți iubitorilor voleiului și ne străduim să-l aducem înapoi la Suceava pe Ștefan Verciuc” a declarat antrenorul echipei CSM Suceava, Tudor Orășanu.

Formația suceveană face parte din seria vest a Diviziei A2 de volei masculin alături de ACS Volei Club Zalău, CS Oțelu Roșu, CSS CNE Lapi Dej, Pro Volei Arad și ACS Volei Municipal Zalău.