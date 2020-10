Gestionarea sistemului de iluminat public al municipiului Suceava va fi realizat de către o firmă din Iași. Potrivit primarului Ion Lungu, este vorba de societatea Urbioled SRL Iași care a cîștigat licitația organizată de municipalitatea suceveană și care are ca subcontractor firma Electroaxa Dolhasca. Valoarea estimată a contractului este de 11,75 milioane lei pentru cinci ani. Lungu a ținut să precizeze că la licitația care a durat aproape un an de zile au fost depuse patru oferte toate eligibile fiind declarată câștigătoare oferta cea mai mică. “Iluminatul public din municipiul Suceava a fost modernizat, suntem obligați, conform legii serviciilor publice, dar și deciziei Curții de Conturi, să facem această delegare de gestiune. Nu am făcut-o până nu am finalizat modernizarea iluminatului public, sperăm să putem semna cât mai curând contractul, dacă nu apar contestații”, a spus Ion Lungu. Firma care a cîștigat licitația se va ocupa de toate lucrările de întreținere și reparații, extindere și modernizare, montare iluminat ornamental și multe alte operațiuni care țin de funcționarea serviciului de iluminat public .