Panasonic produce si vinde panouri solare si sisteme rezidentiale de stocare a energiei pentru locuinte, combinand in acest mod energia solara cu stocarea acesteia in baterii. Sistemul bateriei EverVolt stocheaza energie electrica pentru acces instantaneu in orele de varf si intreruperile din retele, oferind rezidentilor casei posibilitatea de a utiliza in orice moment depozitele personale de energie.

Solutia completa de energie pentru locuinte, formata din panouri solare premium HIT Panasonic si EverVolt, permite proprietarilor sa isi optimizeze investitia prin reducerea amprentei de carbon, cresterea independentei fata de reteaua electrica si economisirea de bani.

Solutiile Panasonic – o garantie a stabilitatii si a sigurantei

Cei care au achizitionat de la firma Panasonic panouri solare si sisteme de stocare a energiei in baterii, beneficiaza de garantii si siguranta. Astfel, intreaga solutie energetica a casei este sustinuta de una dintre cele mai de incredere marci americane, cu nu mai putin de un secol de stabilitate si fiabilitate financiara.

Cand sunt instalate de catre un electrician autorizat al companiei Panasonic, Premium sau Elite, panourile solare Panasonic Hit includ o garantie TripleGuard care acopera performanta, manopera si piese pentru 25 de ani. Ever Volt este sustinut de garantia de performanta pentru 10 ani.

EverVolt este compatibil cu orice tip de panouri solare

Bateria de stocare EverVolt poate fi instalata indiferent daca resedintele au sau nu un sistem solar Panasonic. Disponibil atat in versiunile cuplate cu curent alternativ, cat si in curent alternativ si in variante de stocare cuprinse intre 11 – 102 kWh, EverVolt este personalizabil pentru a putea fi adaptat nevoilor proprietarilor de case.

Pentru instalarea bateriei solare este nevoie de certificari speciale

Bateria de stocare a energiei solare este o tehnologie noua atat pentru proprietarii de case, cat si pentru electricieni si instalatori. Certificarea este o garantie a faptului ca instalatorul a beneficiat de pregatirea necesara pentru instalarea sistemelor de stocare a energiei solare in conditii de maxima siguranta. Spre deosebire de instalarea unui panou solar, proiectarea unui sistem de stocare a energiei poate fi o sarcina mult mai dificila. Este necesar sa se inteleaga nu numai cata energie consuma o casa (kWh), ci si nevoile instantanee (kW) si nevoile curente (A) ale tuturor aparatelor din acea casa.

Vanzarea pachetelor Panasonic de panouri si sisteme de depozitare a energiei este in continua crestere

Cu toate ca stocarea energiei este un concept inca nou, el capata popularitate. Astfel, proprietarii de locuinte incep sa devina intr-o masura tot mai mare interesati nu numai de panouri solare, ci si de solutii de stocare a energie. Achizitionand pachetul complet de la Panasonic (panouri solare si sistem de stiocare a energiei), ei beneficiaza de solutii energetice complete pentru locuinte, tehnologie performanta si garantii considerabile.

De asemenea, fiabilitatea producatorului este un atu in vanzarea sistemelor complete de energie. Datorita popularitatii sale in continua crestere, companiile sunt dornice sa profite de interesul consumatorilor in achizitionarea pachetelor Panasonic, sau numai a bateriei.

Procesul de instalare a sistemului EverVolt

Procesul de instalare a sistemului de stocare a energiei EverVolt este relativ simplu pentru un electrician si se poate realiza intr-o zi de munca. Daca se instaleaza simultan si panourile solare, este posibil sa dureze putin mai mult. Instalarea presupune montarea unui invertor si a bateriei, precum si instalarea unui sub-panou care va contine incarcarile de care proprietarul are nevoie in timpul unei intreruperi a curentului din retea.

Pentru un sistem obisnuit, aceste incarcari ar putea fi luminile, frigiderul, usa de la garaj, internetul, telefonul mobil sau laptopul. Aparatele mari, precum pompele sau centralele de incalzire, vor necesita 2 – 3 sisteme EverVolt.

Pe langa reducerea facturilor la energia electrica, EverVolt permite unor proprietari, in functie de reglementarile locale, sa vanda excesul de energie companiilor de utilitati.