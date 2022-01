În contextul situației epidemiologice actuale de debut al valului cinci al pandemiei COVID – 19, în cursul zilei de joi, la sediul Prefecturii Suceava a avut loc o ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava. La ședință au participat reprezentanții Consiliului Județean Suceava, ISU ”Bucovina” Suceava, IPJ Suceava, IJJ Suceava, SPF Suceava, Biroului pentru Imigrări al Județului Suceava, DSP Suceava, SAJ Suceava, Spitalului Județean de Urgență ”Sfântul Ioan cel Nou” Suceava (manager general și șef U.P.U.), Inspectoratului Școlar Județean Suceava. Totodată, având în vedere problematica inclusă pe ordinea de zi, au mai fost prezente în calitate de invitai dr. Irina Ioana Badrajan din partea Colegiului Medicilor Suceava și dr. Irina Franciuc din partea Asociației Medicilor de Familie Suceava. La dezbateri au participat în sistem videoconferință managerii unităților spitalicești din județul Suceava.

Prefectura a transmis că în cadrul ședinței s-a discutat despre pregătirea unităților spitalicești din județul Suceava pentru gestionarea valului V al pandemiei de COVID-19, situația privind măsurile adoptate la nivelul învățământului preuniversitar începând cu deschiderea noului semestru și a fost analizată situația privind prezența imigranților pe teritoriul județului Suceava, respectiv identificarea, evaluarea medicală și carantinarea acestora, în vederea limitării răspândirii noului coronavirus SARS–CoV-2.

Conform situației prezentate de către conducerea DSP Suceava, în județ au fost întreprinse demersuri în vederea înființării unor centre de evaluare a pacienților Covid – 19 în cadrul unităților spitalicești, pentru a evita supraaglomerarea unităților sau centrelor de primiri urgențe din spitale.

În prezent, în urma analizelor efectuate la nivelul fiecărui spital, vor fi amenajate două centre de evaluare Covid -19 la Spitalul Municipal Rădăuți și la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc.

Prefectura Suceava a mai informat că în momentul de față toate spitalele din județ au luat măsuri pentru verificarea instalației electrice și de oxigen precum și operaționalizarea acestora, asigurarea stocurilor de medicamente, materiale sanitare și echipamente, revizuirea protocoalelor de tratament Covid-19, precum și pentru revizuirea planului de măsuri privind capacitatea de cazare a pacienților Covid.

În cadrul întâlnirii managerul Spitalul Județean de Urgență Suceava, dr. Alexandru Calancea a spus că sunt asigurate necesarul de medicamente și materiale sanitare pentru un interval de 2-2,5 luni. De asemenea, mai mult, există și o rezervă strategică pentru spitalele din județ, de circa 160 butelii de oxigen lichid.

După ședință, prefectul județului, Alexandru Moldovan, a spus că analizele realizate la nivelul fiecărui spital arată că sistemul medical județean este pregătit în gestionarea atât a patologiei Covid, cât și a celei non-Covid.

„Trebuie să privim cu prudență și maximă responsabilitate evoluția epidemiologică la nivelul județului. Fiecare dintre noi poate să ia măsuri care să aplaneze acest val și să reducă pericolul pentru sine și pentru cei din jur. Soluțiile să ținem lucrurile sub control sunt binecunoscute: respectarea măsurilor de prevenție sanitară care și-au dovedit eficacitatea, portul corect al măștii de protecție, evitarea aglomerațiilor, testarea în caz de suspiciune, vaccinarea voluntară, și adresarea la medic în caz de necesitate. Depinde doar de noi, de modul prudent și echilibrat în care reacționăm să trecem peste această nouă încercare. Vreau să mulțumesc cadrelor medicale pentru efortul depus în această perioadă, știu că majoritatea lor sunt epuizați. Întreaga noastră speranță este în mâinile acestor oameni minunați. Apelul meu către suceveni este unul simplu, de solidaritate, de echilibru și empatie, de respectare a măsurilor sanitare, care vor face, în final, diferența”, a mai declarat Alexandru Moldovan.