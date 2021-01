Medtronic, liderul global în tehnologia medicală, lansează sistemul MiniMed™ 780G în România. Acest sistem hybrid closed loop („AHCL”) de nouă generație include o nouă funcție de corecție automată a dozajului1, conectivitate la smartphone și setare reglabilă a obiectivului glicemic la un nivel scăzut de 100 mg/dL.

În ciuda progreselor tehnologice și a utilizării tot mai dese a monitorizării glicemice continue (CGM), multe persoane cu diabet, în special adolescenții, se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește controlul glicemic și provocările zilnice de gestionare a stării lor. Sistemul MiniMed™ 780G, care este aprobat pentru utilizare la persoanele cu vârsta cuprinsă între 7 și 80 de ani, anticipează necesitățile de insulină și utilizează cel mai avansat algoritm SmartGuard™ al companiei pentru a automatiza livrarea 24/7 atât a ratei bazale, cât și a bolusurilor de corecție, la fiecare cinci minute, după cum este necesar, ajutând mai multe persoane cu diabet să evite cu mai multă ușurință valorile maxime și minime și să își atingă obiectivele glicemice cu mai puțin efort 1,3,4,14,15.

„Lansarea în România a unui nou sistem tip ‘pancreas artificial’ este o veste bună pentru persoanele care folosesc pompe de insulină. Algoritmul nou de autocorecție oferit de acest dispozitiv de nouă generație înseamnă mai multă liniște pentru persoanele care îl folosesc, iar pentru mine, ca medic, un instrument mai eficient pentru a le ajuta. Posibilitatea stabilirii de ținte glicemice personalizate presupune o adaptabilitate sporită a acestui sistem la nevoile fiecărei persoane cu diabet în parte și mai ales ale copiilor, care au o variabilitatea glicemică mai mare decât adulții. Această adaptabilitate este atât de necesară în managementul corect al acestei afecțiuni. Astfel, cu ajutorul tehnologiei, facem încă un pas către asigurarea unei calități optime a vieții pentru persoanele cu diabet din România care folosesc pompe”, a declarat prof. dr. Iulian Velea, președintele Societății Române de Diabet și Endocrinologie Pediatrică (ENDOPED).

„Îngrijirea diabetului zaharat insulinodependent a făcut pași enormi în ultimii cinci ani. Participăm la lansarea în țara noastră a primului sistem tip pancreas artificial, denumit ‘advanced hybrid closed loop’, ce presupune, de fapt, o pompă cuplată cu un senzor prin intermediul unui algoritm de inteligență artificială. Acest algoritm controlează funcționarea pompei și livrarea de insulină în funcție de valoarea glicemiei, reducând major numărul interacțiunilor necesare între pacient și pompă. În felul acesta, sistemul ne va ajuta pacienții să obțină nu doar rezultate mai bune ale glicemiei și mai puține hipoglicemii, dar și mai multă libertate și, nu în ultimul rând, un somn mai liniștit”, a declarant dr. Mihaela Vlăiculescu, președintele Asociației „Sprijin pentru Diabet”.

Ines Nerina Râmbu, pacient cu diabet și vlogger: „Este peste puterile mele de a descrie entuziasmul pe care îl simt în fața acestei realizări medicale pentru că știu cât de complexă și dificilă este viața trăită cu diabet. Efortul constant al pacienților de a-și păstra în limite normale valorile glicemiilor este de multe ori copleșitor, de aceea mereu am căutat cele mai eficiente modalități de a-mi ușura munca. Calitatea vieții este direct proporțională cu echilibrul în glicemii. Pe parcursul anilor am experimentat și am încercat modelele anterioare de pompe de insulină Medtronic, fiecare venind ca un ajutor real în terapia cu insulină. Cred cu tărie că Minimed 780G este dovada vie că tehnologia și medicina evoluează frumos împreună și că viitorul pacienților cu diabet va fi unul mult mai luminos, tocmai pentru că vom ajunge să fim mai mult atenți la bucuriile vieții, și mai puțin la grija glicemiilor”.

„Lansarea sistemului MiniMedTM 780G este cel mai recent exemplu cu privire la modul în care Medtronic folosește algoritmii inteligenți pentru a îmbunătăți rezultatele pacienților și a simplifica deciziile persoanelor care suferă de diabet, exploatând nivelul avansat de date științifice al companiei și capacitățile inteligenței artificiale”, a declarat Carolina Martin, Senior Director în inovarea terapiei din cadrul Diabetes Group Medtronic, responsabilă pe zona Europei, Orientului Mijlociu și Africii (EOMA). „De la pompa inteligentă la penul inteligent, grație achiziției recente a Companion Medical, portofoliul nostru oferă soluții inovatoare bazate pe tehnologie pentru persoanele aflate în diferite stadii în parcursul terapeutic al diabetului”, a adăugat ea.

Sistemul MiniMedTM 780G include conectivitate Bluetooth®, permițând utilizatorilor să urmărească ușor informațiile date de pompă și CGM prin opțiuni personalizate pentru alerte și tendințele glicemiei în timp real. În plus, informațiile sunt partajate automat și în siguranță cu aparținătorii persoanelor care folosesc acest sistem, precum și și profesioniștii din domeniul sănătății, datorită aplicației CareLinkTM Connect.

Despre Diabetes Group Medtronic (https://www.medtronic-diabetes.ro/)

Medtronic lucrează împreună cu comunitatea globală pentru a schimba modul în care oamenii gestionează diabetul. Compania are ca scop transformarea îngrijirii diabetului prin extinderea accesului, integrarea îngrijirii și îmbunătățirea rezultatelor, astfel încât persoanele care suferă de diabet să se poată bucura de o mai mare libertate și o sănătate mai bună.

Despre Medtronic

Medtronic plc (www.medtronic.com), cu sediul în Dublin, Irlanda, este printre cele mai mari companii din lume de tehnologie, servicii și soluții medicale – atenuând durerea, restabilind starea de sănătate și prelungind viața pentru milioane de oameni din întreaga lume. Medtronic are peste 90.000 de angajați în întreaga lume, ajutând medici, spitale și pacienți din aproximativ 150 de țări. Compania se concentrează pe colaborarea cu acționari din întreaga lume pentru a duce asistența medicală mai departe, împreună.

Despre Time in Range (TIR)

Time in Range se referă la procentul de timp pe care oamenii cu diabet de tip 1 îl petrec în intervalul glicemic optim de 70-180 mg/dL (3,9-10 mmol/L). Scopul gestionării diabetului este de a crește timpul petrecut în acest interval sănătos și de a minimiza nivelurile ridicate și scăzute ale glicemiei, ceea ce poate duce la complicații imediate și pe termen lung, cum ar fi deteriorarea vaselor de sânge – crescând riscul de boli coronariene, atac de cord și accident vascular cerebral. Deteriorarea vaselor de sânge poate duce, de asemenea, la pierderea vederii, boli de rinichi și probleme neurologice. Tehnologiile avansate asociate diabetului, cum ar fi pompele cu senzori și sistemele cu buclă închisă, cu livrare automată de insulină și algoritmi terapeutici predictivi pot contribui la:

reducerea efortului pacienților prin ajustarea automată a cantității de insulină administrată pe baza datelor7 CGM

reducerea fricii de hipoglicemie8,9

menținerea la nivelul obiectivelor în ceea ce privește TIR-urile și HbA1c7,8,10-13

Orice declarații orientate spre viitor sunt supuse riscurilor și incertitudinilor, cum ar fi cele descrise în rapoartele periodice ale Medtronic aflate la dosar cu Securities and Exchange Commission. Rezultatele reale pot diferi semnificativ față de rezultatele anticipate.

Marca și logo-urile Bluetooth sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Medtronic se face în baza licenței.

Pentru informații detaliate cu privire la instrucțiunile de utilizare, indicații, contraindicații, avertismente, precauții și posibile evenimente adverse, vă rugăm să consultați manualul dispozitivului. Pentru informații suplimentare, contactați reprezentantul local Medtronic.

Note:

