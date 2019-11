Consiliul General a aprobat vinieta Oxigen, asa incat din anul 2020 toate masinile sub Euro 4 vor plati taxa de poluare. Solutii insa exista, spun specialistii. Iar acestea vin direct din Germania.

Cele mai afectate sunt motoarele auto diesel. Insa pentru posesorii acestor masini, cat si a modelelor mai vechi, nu inseamna neaparat ca masinile lor nu vor mai putea circula si ca sunt destinate curtilor de dezmembrari auto. Germanii le propun un sistem nou care ar putea reduce noxele cu aprox. 96%, astfel facand ca o masina euro 4 sa poata trece testele drept un euro 6.

Cum este posibil asa ceva? Se poate intampla datorita sistemului BNOx, care este o solutie moderna de reducere a noxelor. Grupul german Baumot il propune la nivel global ca solutie pentru reducerea cu peste 90% a noxelor (emisiile de oxizi de azot) in cazul motoarelor diesel.

Cand se poate implementa sistemul si cat de fezabila este solutia oferita de nemti?

Germanii au demonstrat ca sistemul ar functiona sub conditii absolut normale, chiar si in trafic. Insa fezabilitatea acestei solutii tine si de costurile de implementare. Daca s-ar lua in calcul motoarele diesel a peste 1 milion de masini, ar fi necesare circa 368 milioane de euro pentru implementarea acestui sistem. In cadrul calculelor au fost incluse 1,3 milioane de masini, 25.000 autovehicule comerciale si 5000 de autobuze, conform surselor.

Cu toate acestea, nemtii sustin ca se pot face economii drastice in implementarea sistemului, iar la momentul actual se testeaza deja diverse variante.

Ce soferi s-ar putea bucura de aceasta oportunitate?

Sistemul nu va putea fi de folos totusi pentru toti soferii. Spre exemplu, nu vor putea fi folosite motoarele euro 2 si 3 pentru a se implementa acest sistem, deoarece BNOx nu poate fi implementat decat pe baza standardelor SCR (Selective Catalyctic Reduction).

Acest standard presupune ca procesul de conversie a oxizilor are loc la temperaturi de evacuare de peste 200 grade. Sistemul BNOx va permite insa realizarea conversiei la temperaturi de functionare inferioare. Cu toate acestea, motoarele euro 2 si euro 3 nu se incadreaza in standardele SCR, prin urmare nu vor putea beneficia de acest sistem.

Cu toate acestea, sistemul ar fi de real avantaj pentru soferii de masini cu motor euro 4 si diesel, acestia putand trece cu brio testele de poluare, incadrand masinile ca avand motoare euro 6 si fiind astfel scutiti de vinieta Oxigen.