Muzeul Bucovinei şi-a modernizat site-ul. El a fost tradus în trei limbi, engleză, germană şi maghiară. Directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, a declarat că traducerea în limba maghiară reprezintă un element de noutate precizând că acest lucru i-a fost sugerat de operatorii de turism suceveni după ce au constatat că numărul turiştilor unguri care vizitează judeţul este în creştere. „Folosirea limbii maghiare reprezintă un element de noutate deoarece din discuţiile avute la o serie de întâlniri la Consiliul Judeţean Suceava cu operatorii din turism a rezultat faptul că judeţul Suceava are tot mai mulţi turişti din Ungaria. De altfel preşedintele Asociaţiei pentru Turism Bucovina sugera promovarea turistică mai accentuată pe zona Ungariei. Pentru a veni în întâmpinarea turiştilor maghiari Muzeul Bucovinei a tradus site-ul şi în limba maghiară. Traducerea a fost făcută în regie proprie”, a spus Ursu. El a subliniat că site-ul Muzeului Bucovinei va fi tradus şi în limba rusă.

